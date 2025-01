Ölpreis (Brent): Entscheidende Unterstützung erreicht

Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch noch weiter nach unten. Die Notierungen näherten sich dabei der bei 75,94 USD liegenden Unterstützung.Das Niveau um 75,94 bietet die Möglichkeit, eine baldige nachhaltige Gegenbewegung einzuleiten. Davon ausgehend ist zunächst Spielraum bis zum Abwärtstrend bei 77,10 USD gegeben. Wird dieser überwunden, könnte sich der Weg auch in Richtung der 78,15 USD schnell öffnen. Ein Rücklauf unter 75,94 USD birgt hingegen die Gefahr, die Korrektur direkt unterhalb des mehrwöchigen Abwärtstrends auszudehnen in Richtung der 73,90 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)