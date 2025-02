Aluminiumpreis steigt  Europa bereitet sich auf Importverbot für Russland vor

Die Aluminiumpreise stiegen in London, als die Europäische Union einen Vorschlag für ein schrittweises Verbot von Aluminiumimporten aus Russland vorbereitete. Die geht aus einem Bericht von Mining.com hervor. Der Plan, der unter den Mitgliedsstaaten als Teil eines umfassenden Sanktionspakets zirkuliert, würde es europäischen Käufern erlauben, 275.000 Tonnen des russischen Metalls im Rahmen eines Quotensystems für ein Jahr zu importieren, bevor ein vollständiges Verbot in Kraft tritt, sagten laut Mining.com mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg.Seit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 wird die EU aufgefordert, russisches Aluminium zu verbieten, und die Lieferungen aus Russland in die EU sind stetig zurückgegangen, da die Hersteller nach alternativen Lieferanten gesucht haben, heißt es. Einige Kunden und Mitgliedstaaten haben sich jedoch bisher gegen solche Maßnahmen ausgesprochen, da es schwierig ist, einige wichtige Produkte vollständig zu ersetzen. Die EU hat in den ersten 11 Monaten des Jahres 2024 rund 320.000 Tonnen Rohaluminium aus Russland bezogen, was 6% der Gesamteinfuhren entspricht, wie aus Daten von UN Comtrade hervorgeht. In der Zwischenzeit haben die russischen Verkäufe nach China stark zugenommen.Der Aluminiumpreis an der Londoner Metallbörse stieg Mittwoch um 15.15 Uhr Ortszeit um 2% auf 2.624,50 $ je Tonne. Die Metallhändler konzentrieren sich weiterhin auf die möglichen Auswirkungen eines von den USA angezettelten Handelskrieges. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bestätigte am Dienstag, dass die Zölle gegen China, Kanada und Mexiko bereits am 1. Februar in Kraft treten werden. Darüber hinaus hat US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle allgemeine Zölle "viel höher" als 2,5% einführen.© Redaktion GoldSeiten.de