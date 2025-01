Newmont Corp. bleibt angeschlagen

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. hielt sich an die präferierte Abwärtstendenz der Analyse vom 21. November und so sackten die Notierungen bis zum Unterstützungsniveau von 37,50 USD zurück. Von dort ausgehend startete eine Erholungsbewegung, welche sich zwar über das Niveau von 40,32 USD erhob, jedoch der bärische Modus unverkennbar bleibt. Widmen wir uns daher den Details im Nachgang.Durch die vorangegangene Kursschwäche, mitsamt negativer Kreuzung der beiden trendfolgenden gleitenden Durchschnitte EMA50+200, ist die aktuelle Chartsituation weiterhin als negativ oder anders ausgedrückt, als klar bärisch einzustufen. Die laufende Erholung gerät dabei seit einigen Tagen ins Stocken, sodass man vorsichtig sein sollte. Denn üben die Verkäufer nochmals Druck aus, könnte sich bei einem nochmaligen Rückgang unter das Level von 40,32 USD ein Abwärtsimpuls bis zum eingangs erwähnten und bekannten Unterstützungslevel von 37,50 USD eröffnen.Dort erscheint ein nochmaliges Stoppen denkbar, bevor mit Bruch dieses Niveaus ein weiterer Schub in Richtung der tieferliegenden Unterstützung bei 33,59 USD starten dürfte. Dort, angekommen bei den Kursen des Frühjahrs 2024, wäre zumindest eine Verschnaufpause gerechtfertigt. Grundsätzlich wäre allerdings ein Test der Marke von rund 30,00 USD nicht auszuschließen. Die getitelte Situation eines angeschlagenen Zustands dementsprechend vollzogen und der weitere Verlauf generell zu bewerten. Demgegenüber bleibt der Überraschungseffekt einer Rückkehr der Bullen gegeben.Sollte es nämlich bei einem Verweilen über 40,32 USD bleiben, könnte die Oberseite wieder interessant werden. Konkret erlaubt sich nämlich oberhalb von 40,32 USD weiteres Erholungspotenzial bis zum Widerstand bei 45,18 USD. Diese bereits im Herbst 2024 wichtige Kursmarke dürfte eine entscheidende Rolle beim Wechsel der aktuellen Stimmung haben.Ein Anstieg darüber würde jedenfalls die negative Chartsituation aufhellen. Vielmehr wären in weiterer Folge zusätzliche Kurssteigerungen bis rund 50,00 USD anzunehmen. Überdies die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 zurückerobert, was der Aktie weiteren Auftrieb bescheren könnte.Die Lage bleibt angespannt. Jedoch könnte im Kontext der vorangegangenen Erholung und Rückkehr über 40,32 USD weiteres Potenzial gegeben sein. Erfährt die Aktie im Anschluss an die laufende Konsolidierung weiteren Zuspruch, eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial bis zum Widerstand von 45,18 USD, bevor darüber die runde Marke von 50,00 USD ins Visier rückt.Die Erholung zum Jahreswechsel könnte bereits ihr Ende gefunden haben. Ein erneutes Abtauchen unter 40,32 USD lässt dabei wieder verstärkten Abwärtsdruck bis 33,59 USD wahrscheinlich werden. Die Gefahr weiterer Abgaben darf aufgrund der sich weiter eintrübenden Chartsituation nicht außer Acht gelassen werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.