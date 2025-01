Heliostar Metals stößt in der Mine La Colorada in Sonora, auf hohe Goldoxidgehalte in geringer Tiefe

Klassifizierung Zone AuÄq Cut-off Tonnen (kt) Goldgehalt Silbergehalt (g/t Gold enthalten Silber enthalten

(g/t) (g/t Au) Ag) (koz) (koz)

Wahrscheinlich El Crestón 0,160 12.841 0,76 10,1 312 4.181

Veta Madre 0,175 1.905 0,70 3,1 43 189

La Chatarrera 0,164 3.413 0,20 6,4 22 704

Gesamt 18.159 0,65 8,69 377 5.074

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au Ag % Wahre Kommentar

(Meter) (Meter) (Meter) (g/t) (g/t) Mächtigkeit

24-LCDD-238 342,4 354,0 11,6 1,72 3,7 89 Intermediate Vein

24-LCDD-239 Keine signifikanten Abschnitte

24-LCDD-240 157,0 177,05 20,05 0,38 3,3 72 South Vein

24-LCDD-241 81,25 86,0 4,75 0,49 158 93 South Vein

24-LCDD-242 96,9 99,5 2,60 3,07 3,7 55 South Vein

24-LCDD-243 98,2 101,35 3,15 0,19 20,3 94 South Vein

24-LCDD-244 151,8 158,7 6,90 2,38 9,8 97 North Vein

und 179,2 183,5 4,30 9,87 6,8 98 Intermediate Vein

179,2 183,5 4,30 8,88 6,8 98 Top-Cut mit 23 g/t Gold

24-LCDD-245 13,45 17,25 3,80 6,28 4,3 100 South Vein

13,45 17,25 3,80 3,95 4,3 100 Top-Cut mit 23 g/t Gold

24-LCDD-246 63,95 76,85 12,9 0,39 46,4 93 South Vein

24-LCDD-247 64,0 67,0 3,00 0,24 5,0 80 South Vein

24-LCDD-248 66,85 73,8 6,95 0,18 1,0 27 South Vein

und 98,5 103 4,50 0,66 3,1 9 South Vein

24-LCDD-249 55,0 61,55 6,55 0,44 39,0 82 South Vein

24-LCDD-250 16,35 22,2 5,85 0,16 3,8 97 Intermediate Vein

und 45,85 53,0 7,15 0,22 4,0 97 South Vein

24-LCDD-251 263,4 285 21,6 0,77 9,0 93 North Vein

und 439,35 454,35 15,0 2,54 7,5 89 Intermediate Vein

und 492,45 528,45 36,0 0,35 2,8 99 South Vein

24-LCDD-252 Keine signifikanten Abschnitte

24-LCDD-253 14,5 21,65 7,15 0,22 1,0 94 Intermediate Vein

und 31,0 56,8 25,8 0,35 4,4 100 South Vein

24-LCDD-254 35,0 43,25 8,25 0,49 9,7 90 Intermediate Vein

und 59,0 64,0 5,00 9,69 62,0 81 Intermediate Vein

59,0 64,0 5,00 2,89 62,0 81 Top-Cut mit 23 g/t Gold

und 104,45 128 23,55 0,53 8,3 62 Intermediate Vein

24-LCDD-255 30,6 39,25 8,65 0,28 3,1 91 South Vein

und 50,5 53,05 2,55 0,31 1,4 98 South Vein

24-LCDD-256 110,95 112,65 1,70 0,64 5,7 76 South Vein

24-LCDD-257 198,45 209,5 11,05 1,07 23,3 74 North Vein

24-LCDD-258 11,0 24,0 13,0 0,28 4,0 72 Intermediate Vein

und 43,25 54,9 11,65 1,86 5,5 71 South Vein

24-LCDD-259 28,95 34,4 5,45 0,47 5,2 23 South Vein

und 104,15 116,5 12,35 0,93 6,3 61 South Vein

24-LCDD-260 Keine signifikanten Abschnitte

24-LCDD-261 Keine signifikanten Abschnitte



Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte. Über die Bohrlöcher 24-LCDD-239 und 24-LCDD-241 wurde bereits berichtet.

Bohrloch-Nr. Northing Easting Höhenlage Azimut Neigung Länge

(NAD27 CONUS (NAD27 CONUS (Meter) (°) (°) (Meter)

Zone 12N) Zone 12N)

24-LCDD-242 3185533 542700 396,5 000 -49 141,7

24-LCDD-243 3185622 542106 451,7 152 -48 147,4

24-LCDD-244 3185955 542999 469,0 180 -41 267,75

24-LCDD-245 3185692 542986 411,7 210 -60 100,65

24-LCDD-246 3185649 542215 376,4 180 -50 95,4

24-LCDD-247 3185704 542990 411,9 210 -75 80,0

24-LCDD-248 3185616 542950 411,8 000 -43 107,85

24-LCDD-249 3185629 542198 378,0 192 -57 109,2

24-LCDD-250 3185664 542700 271,6 180 -0 119,0

24-LCDD-251 3186089 542750 472,4 180 -53 551,65

24-LCDD-252 3185739 543075 438,5 180 -40 89,7

24-LCDD-253 3185666 542665 266,1 180 -29 84,45

24-LCDD-254 3185849 542700 238,8 180 -66 217,15

24-LCDD-255 3185691 542775 278,6 180 -10 75,95

24-LCDD-256 3185467 542672 406,2 355 -50 164,45

24-LCDD-257 3185911 542415 343,0 180 -58 278,45

24-LCDD-258 3185691 542775 279,6 180 -15 78,3

24-LCDD-259 3185529 542725 396,3 000 -41 132,45

24-LCDD-260 3185686 542750 276,6 180 -7 81,75

24-LCDD-261 3185717 543050 437,5 180 -40 52,45

24-LCDD-262 3185676 542725 273,8 180 -15 98,25

24-LCDD-263 3185570 542775 389,8 000 -42 47,25

24-LCDD-264 3185834 542291 356,6 180 -51 279,95

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern

- 5,0 m mit 9,69 g/t Gold- 4,3 m mit 9,87 g/t Gold- 15,0 m mit 2,54 g/t Gold- 11,65 m mit 1,86 g/t Gold- 11,6 m mit 1,72 g/t Gold- 21,6 m mit 0,77 g/t Gold- Anhaltend positive Analyseergebnisse aus Bohrungen in geringer Tiefe in Gebieten, die innerhalb der Erweiterungszone der Grube Creston liegen und als Abraum deklariert wurden- Höhergradige Durchschneidungen bescheinigen Potenzial im Untergrund unterhalb des aktuellen TagebaubetriebsVancouver, 30. Januar 2025 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, zusätzliche Ergebnisse aus dem 12.500 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm in der Mine La Colorada im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben. In der Mine La Colorada wurde Anfang Januar 2025 der Betrieb wieder aufgenommen. Das aktuelle Bohrprogramm dient der Steigerung der Mineralreserven im Vorfeld einer Machbarkeitsstudie und einer Mitte 2025 geplanten Ausbauentscheidung.Charles Funk, CEO von Heliostar, erklärt: In der Mine La Colorada sehen wir einen doppelten Nutzen: eine Goldproduktion auf Rekordpreisniveau und ein Wachstum, das von der ersten größeren Investition in das Projekt seit vielen Jahren befeuert wurde. Unser ambitioniertes Bohrprogramm mit fünf Bohranlagen zielt auf eine Steigerung der Reserven der Grube Creston ab. Die Erfolge, die wir bis dato im oberflächennahen Teilbereich der Grube erzielt haben, könnten zu einer Senkung des im Fachbericht vom 13. Januar angegebenen Vorab-Investitionsaufwands führen. Das Unternehmen wird die Ergebnisse dieses Bohrprogramms in eine Machbarkeitsstudie einfließen lassen, die Mitte 2025 abgeschlossen werden soll, und dann eine Entscheidung über eine allfällige Aufstockung der Jahresproduktion von La Colorada auf 50.000 bis 100.000 Unzen pro Jahr fällen. Außerdem stoßen wir auf hohe Erzgehalte und Mächtigkeiten, und tieferliegende Durchschneidungen könnten sich positiv auf die Option eines untertägigen Abbaus unterhalb der aktuellen Grube auswirken. Wir werden diesen Zielbereich im Zuge dieses aktuellen Bohrprogramms anhand von zusätzlichen Bohrungen genauer erkunden.Die Mineralisierung der Grube Creston im Projekt La Colorada ist vorwiegend in drei Erzgängen lokalisiert: in den Erzgängen North, Intermediate und South (Abbildung 1). Diese Erzgänge verlaufen in Nordost-Südwest- bis Ost-West-Richtung, fallen nordwärts ein und sind von Höfen (Halos) kleinerer mineralisierter Erzgangzonen umgeben. In der Grube Creston wurde in der Vergangenheit aus allen drei Erzgängen Goldoxid und Silber gefördert. Laut aktueller Mineralreservendefinition beherbergt die Grube Creston 312.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 0,76 Gramm pro Tonne (g/t) und 10,1 g/t Silber1.Eine Überprüfung des Erweiterungspotenzials legt zwei Möglichkeiten für ein Reservenwachstum nahe: eine oberflächennahe Erweiterung bekannter Erzgänge, die kaum oder gar nicht von früheren Bohrungen erfasst wurden bzw. die Aufwertung und Erweiterung der Mineralisierung unterhalb des Tagebaubetriebs. Beide Möglichkeiten wurden anhand von historischen Bohrungen, Sprenglochdaten, Bergbaustrukturen und dem Geomodell definiert.Die Daten aus den Sprengungen mit hoher Energiedichte sprechen nachdrücklich für einen weiteren Verlauf der Erzgänge in geringer Tiefe. Es wurden erhöhte Goldwerte definiert, die sich bis zum Rand der Grubenwände fortsetzen, wo sie für eine Erweiterung offen sind (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78284/Heliostar_300125_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Planansicht der Grube Creston mit den historischen Bohrungen, Proben aus Sprengbohrungen und Bohrlöchern von Heliostar. Ausgewählte Durchschneidungen sind gekennzeichnet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78284/Heliostar_300125_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2: Querschnittansicht der östlichen Randzone der Grube Creston; dargestellt sind die nicht von früheren Bohrungen erfassten Bereiche jenseits der Grubengrenze. Der Querschnitt zeigt die historischen Bohrungen, die neuen Ergebnisse aus den Bohrlöchern von Heliostar und den Verlauf der Grenze einer erweiterten Grube.47 Bohrungen wurden im Rahmen des Programms bis dato niedergebracht, die Ergebnisse zu 23 neuen Löchern wurden in dieser Meldung veröffentlicht. Bis dato wurden insgesamt 6.452 Bohrmeter im Rahmen des Programms absolviert. Die meisten neuen Bohrlöcher waren auf Ausläufer der Erzgänge North, Intermediate und South in jenen Gebieten gerichtet, die in der Reservenschätzung des aktuellen Fachberichts als Abraum deklariert wurden. Darüber hinaus sind in den heutigen Ergebnissen auch tiefere Bohrungen unterhalb des aktuellen Tagebaubetriebs enthalten. Diese Bohrungen zielen auf das Wachstum der Reserven in den tieferliegenden Bereichen der geplanten Grubenerweiterung ab. Ziel ist es, die Ressourcen und Reserven bei El Creston insgesamt mit weiteren Unzen aufzustocken.Die Ergebnisse zeigen schmale bis mächtige und gering- bis hochgradig mineralisierte Goldoxidabschnitte. Es werden konsequent Abschnitte durchteuft, deren Erzgehalte über dem gedeckelten Goldwert von 0,16 g/t der Reserven in der Grube Creston liegen. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass in einem aktualisierten Reservenmodell auch Abraumbereiche in Erz umgewandelt werden könnten.Hochgradig mineralisierte Abschnitte in tieferliegenden Grubenbereichen deuten auf das Potenzial für eine Mineralisierung hin, die für einen Untertageabbau jenseits der aktuellen Grubengrenze in Frage kommen könnte. Das Unternehmen wird diese Ergebnisse genauer untersuchen, um das Potenzial für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine mit einer Mineralisierung unterhalb und westlich der Grube Creston, die sich für den untertägigen Abbau eignet, entsprechend zu bewerten.Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms werden in ein Ressourcenmodell einfließen und ein Reserven-Update unterstützen, das zusammen mit einer Machbarkeitsstudie Mitte 2025 veröffentlicht werden soll.Sollte anhand der Bohrungen eine Goldmineralisierung von entscheidender Größe definiert werden können, bietet sich mit diesem Programm die Möglichkeit, das Abraum-Erz-Verhältnis (Strip Ratio) der Erweiterung des Tagebaubetriebs Creston zu senken. Dadurch könnten sich der Erstinvestitionsaufwand für die Wiederinbetriebnahme reduzieren und die Kennzahlen der Machbarkeitsstudie verbessern. Diese Studie wird die Grundlage für eine Entscheidung über einen erweiterten Produktionsbetrieb bei La Colorada Mitte 2025 bilden.Das Unternehmen rechnet mit einer Veröffentlichung weiterer Bohrergebnisse aus dem aktuellen Programm im ersten und zweiten Quartal 2025.1 Technischer Bericht gemäß NI 43-101 (der Bericht) über den operativen Betrieb La Colorada, Sonora, Mexiko, datiert mit 11. Januar 2024 und wirksam mit 4. Dezember 2024Die Kernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Hermosillo, Sonora in Mexiko und zur Analyse an das Labor von ALS in North Vancouver (Kanada) geschickt. Die ALS-Einrichtungen in Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie und Überschreitungen wurden anhand einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender Gravimetrie untersucht.Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenz- und Leerproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Protokolls des Unternehmens zur Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle analysiert.Gregg Bush, P.Eng. und Stewart Harris, P.Geo., die qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Bush ist als Chief Operating Officer des Unternehmens beschäftigt und Herr Harris ist als Explorationsmanager des Unternehmens tätig.1 Der mit 11. Januar 2024 datierte Bericht La Colorada Operations, Sonora, Mexico, NI 43-101 Technical Report (der Bericht) trat mit 4. Dezember 2024 in Kraft und wurde von den Herren Todd Wakefield, RM SME, David Thomas, P.Geo., Jeffrey Choquette, P.E., Carl Defilippi, RM SME sowie Frau Dawn Garcia, CPG für Heliostar Metals Inc. erstellt. Den Bericht finden Sie unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website von Heliostar (www.heliostarmetals.com). Heliostar Metals Ltd. ist ein Goldproduzent mit produktiven Bergbaubetrieben in Mexiko, zu denen die Mine La Colorada in Sonora und die Mine San Agustin in Durango zählen. Daneben besitzt das Unternehmen auch ein hochwertiges Portfolio von Erschließungsprojekten in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es sind dies das Projekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur und das Projekt Unga im US-Bundesstaat Alaska.Charles Funk, President und Chief Executive OfficerHeliostar Metals LimitedE-Mail: charles.funk@heliostarmetals.comTel.: +1 844-753-0045Rob Grey, Investor Relations ManagerHeliostar Metals LimitedE-Mail: rob.grey@heliostarmetals.comTel.: +1 844-753-0045Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf den anhaltenden Erfolg der Analyseergebnisse der oberflächennahen Bohrungen in Bereichen, die als Abfall innerhalb der Grubenerweiterung Creston angesehen werden, auf höhergradige Abschnitte, die das Untertagepotenzial jenseits der aktuellen Tagebaugrube demonstrieren, auf den Nutzen der Goldproduktion zu Rekordpreisen, auf das Wachstum durch die erste bedeutende Investition in das Projekt seit vielen Jahren, auf den bisherigen Erfolg im oberflächennahen Teil der Grube, der die im technischen Bericht vom 13. Januar angegebenen Investitionskosten senken könnte, auf die Ergebnisse dieses Bohrprogramms die das Unternehmen nutzen kann, um Mitte 2025 eine Machbarkeitsstudie abzuschließen und dann eine Entscheidung über die Erweiterung der Jahresproduktion von La Colorada auf 50.000 bis 100.000 Unzen pro Jahr zu treffen.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Bedingungen und den Abschluss der Fazilität, jegliche zukünftige Mineralproduktion, Liquidität und zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, den Metallpreis, keine Verschärfung der Schwere von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder anhaltender militärischer Konflikte, die Kosten für Exploration und Erschließung, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt ; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Umfeld; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 