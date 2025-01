Endeavour Mining Plc: Starke Vorabzahlen!!!!

Endeavour kam heute Morgen vor Börsenstart in London überraschend mit Vorab-Zahlen und der Prognose für das neue Geschäftsjahr: Link Die Produktion im 4. Quartal konnte um satte 92.000 Unzen gesteigert werden, was einem Anstieg von 34% gegenüber dem Vorquartal entspricht. So kam Endeavour Mining auf 363.000 Unzen im Quartal und die AISC konnten um 11% um 147 USD auf 1.140 USD reduziert werden!Das sind hervorragende Neuigkeiten. Zwar hatte das Management ein gutes 4. Quartal angekündigt, doch ich weiß nicht, wer dem Unternehmen diese starke Produktionssteigerung inkl. einer massiven Kostensenkung zugetraut hat.Die Produktion für das Gesamtjahr lag bei 1,103 Millionen Unzen zu AISC 1.220 USD, was sehr nah an meine Kalkulation von 1,1 Millionen Unzen zu AISC von 1.200 USD herankam.Gute News auch von der Dividenden-Seite. Wie das Management heute mitgeteilt hat, soll die Halbjahresdividende für das 2. Halbjahr 2024 bei 0,57 USD je Aktie (ca. 0,83 CAD) liegen, was eine Rekorddividende ist.Der Ex-Tag für die Dividende soll der 14. März für Toronto sein (13.03. London) und die Zahlung soll am 15.04.2025 erfolgen:Im laufenden Geschäftsjahr plant Endeavour mit einer Goldproduktion von 1,11 bis 1,26 Millionen Unzen Gold zu AISC von 1.150 – 1.350 USD.Das Unternehmen rechnet also mit einem ordentlichen Produktionswachstum von ca. 15% im laufenden Jahr und auch wenn die Spanne für die AISC weit gefasst ist, sollte Endeavour bei den günstigsten Produzenten der Welt landen!Man muss immer etwas vorsichtig sein, doch ich denke, dass das heutige Update durchweg positiv war. Ein super Abschluss-Quartal, steigende Produktion bei fallenden Kosten, eine Erhöhung der Dividende, ein starker Ausblick für 2025.Sie wissen, Endeavour ist mittlerweile schon meine "Haus und Hof Empfehlung" geworden und fast immer, wenn die Aktie schwach ist, habe ich sie empfohlen oder für mich selbst gekauft.Ich bin gespannt auf die Reaktion heute und es könnte endliche eine Befreiung für die Aktie kommen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.