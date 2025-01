Palladium - Auf der Startrampe

Der übergeordnete Abwärtsimpuls, der im Oktober 2024 bei 1.243 USD begonnen hatte, drückte den Kurs von Palladium bereits zeitweise unter die wichtige Unterstützung bei 920 USD, ehe zum Jahreswechsel eine Erholung einsetzte. Diese sorgte für die Rückeroberung der 967-USD-Marke, scheiterte allerdings zunächst im Bereich des Widerstands bei 993 USD. Nach einer kurzen Gegenbewegung nehmen die Bullen diese Hürde jetzt aber wieder in Angriff.Ein Ausbruch über 993 USD und das Zwischenhoch bei 1.009 USD wäre immens wichtig für die Fortsetzung der Erholung. In Folge dieses Kaufsignals könnte Palladium direkt weiter bis 1.041 USD und 1.055 USD klettern. Wird auch diese Zone überwunden, stünde bereits der Weg bis an den Widerstand bei 1.083 USD frei. Wird diese Kursbarriere in den kommenden Wochen ebenfalls aufgehebelt, wäre die Verkaufswelle seit 1.243 USD gekontert und unter Umständen sogar das Ende des Abwärtstrends der Vorjahre eingeläutet.Dreht der Kurs jetzt dagegen nach Süden, könnte ausgehend von 967 USD ein weiterer Aufwärtsimpuls folgen. Unter der Marke wäre dagegen eine Korrektur bis 920 USD zu erwarten. Damit stünde der Fortbestand der Erholung bereits wieder auf dem Prüfstand.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)