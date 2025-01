Trump droht BRICS-Staaten mit 100% Zöllen

EUR/USD eröffnet bei 1,0385 (05:18 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0378 im fernöstlichen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 154,34. In der Folge notiert EUR-JPY bei 160,28. EUR-CHF oszilliert bei 0,9452.An den Finanzmärkten herrscht weiter Zuversicht. Die Tageshöchststände konnten jedoch nicht an den Aktienmärkten gehalten werden. Gewinnmitnahmen implizieren, dass aus Sicht der Marktteilnehmer Restrisiken gegeben sind.Die EZB senkte den Leitzins von 3,15% auf 2,90% und den Anlagezins von 3,00% auf 2,75%. Die Verbalakrobatik impliziert, dass die EZB damit primär auf die instabile Ökonomie reagiert. Trotz der zuletzt anziehenden Preisdaten ist man in der EZB entspannt ob der zukünftigen Inflationsentwicklung. Kommentar: Kenntnisnahme erfolgt ...Das Datenpotpourri lieferte aus der Eurozone einen positiven Impuls. Der Economic Sentiment Index stieg stärker als erwartet. Die Arbeitslosenquote der Eurozone bleibt niedrig. Dagegen verfehlten die BIP-Daten der Eurozone und Deutschlands die Prognosen. Der bedeutende Verband der deutschen Elektrotechnikbranche sendete zudem SOS-Signale (siehe unten). Auch die US-BIP-Daten verfehlten die Prognosen. Der Index anhängiger Hausverkäufe gab zudem stark nach. Ergo ergab sich keine Rückenwind für die Märkte.Das Thema US-Zölle steht seit Wochen als potentieller Belastungsfaktor für Wirtschaft/Märkte im Raum. Das Thema wird griffiger. Die Zölle kommen, zunächst gegen Mexiko und Kanada (s.u.).Aktienmärkte: Late Dax +0,41%, EuroStoxx 50 +1,07%, S&P 500 +0,47%, Dow Jones +0,37%, US Tech 100 +0,39%. Aktienmärkte in Fernost Stand 05:42 Uhr: Nikkei (Japan) +0,27%, CSI 300 (China) Feiertag, Hangseng (Hongkong) Feiertag, Sensex (Indien) +0,25% und Kospi (Südkorea) -1,30%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,52% (Vortag 2,57%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,54% (Vortag 4,54%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0041) ist gegenüber dem USD im Vortagesvergleich leichter. Gold (+32,00 USD) markierte bei 2.800 USD ein neues Allzeithoch, Silber (+0,59 USD) legte gegenüber dem USD signifikant zu.Bitcoin notiert aktuell gegenüber dem USD bei 104.220 (05:45 Uhr). Gegenüber dem Vortag ergibt sich ein Rückgang im Tagesvergleich um 730 USD.Kommentierende Einleitung: Das Tempo, in dem tragende Branchen Deutschlands verfallen, ist außerhalb einer akuten globalen Krisenlage historisch einmalig. Der darin liegende Appell an die Politik sofort massivste Reformpolitik umzusetzen ist unüberhörbar.Es darf diskutiert werden, ob unsere bekannte Schar von Experten (Ökonomen etc.), die die Regierungen begleiteten und damit Mitverantwortung trugen und tragen, vor diesem Hintergrund in ihren Positionen haltbar sind. In einem System der Freiheit führt Handeln zu Konsequenzen! Die Zeiten, sich opportune Geister seitens der Politik zu halten, muss ein Ende haben. Wissen, Können, Integrität und Demut vor der Verantwortung sind sinnvolle Maßstäbe.Der Branchenverband ZVEI meldet für 2024 desaströse Zahlen. Verbandspräsident Kegel erkennt „erdrutschartige Rückgänge“ bei allen relevanten Kennziffern. Die Produktion sei um 9,3% eingebrochen. Die erst im Herbst von -2,0% auf -7,0% angepasste Prognose wurde deutlich verfehlt. Der Umsatz gab preislich unbereinigt um 6,4% auf 223 Mrd. EUR nach. Die Schwere des wirtschaftlichen Einbruchs würde deutlich, wenn man auf die Corona-Zeit (faktisches Wirtschaftsverbot) zurückblicke. So habe der Produktionsrückgang während der Hochphase der Pandemie, als zeitweise die Lieferketten gerissen sind, bei rund 6% gelegen.Laut ZVEI werden die Kapazitäten nur noch zu 73% genutzt. Das seinen 10% weniger als im langjährigen Durchschnitt und liegt sicherlich mehr als 15% unter den Zielwerten, so Kegel. Der Auftragseingang sei anhaltend schwach und das Geschäftsklima weiterhin negativ. Für 2025 rechnet der ZVEI daher mit einem weiteren Schrumpfen der Produktion, vorerst um 2%, obwohl der Industriezweig auf Trends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung spezialisiert ist.Kommentar: Global ein Wachstumsmarkt, hier ein Schrumpfungsmarkt! Es ist grotesk und wird täglich grotesker. Die Folgen der aktuellen Regierungspolitik kulminieren in einer "Verzwergungspolitik", die eine grüne Transformation mangels der erforderlichen Mittel (4,5 Billionen EUR) verbietet und dem Land und den kommenden Generationen die Zukunft raubt.In Deutschland, vom Geschäftsvolumen her der fünftgrößte Markt der Welt hinter China, den USA, Japan und Südkorea, gehe es steil bergab. Daran trage die Politik die Hauptschuld. Die Schwäche unseres Marktes ist zu einem guten Teil politisch hausgemacht, also nicht nurkonjunkturell, sondern auch struktureller Natur. Die Standortbedingungen seien in Teilen nicht wettbewerbsfähig. Man brauche eine Effizienzwende, nicht nur technologisch, sondern auchpolitisch und regulatorisch mit weniger Bürokratie, mehr Freiheit für Unternehmergeist und mehr Raum für Innovation und Investition. Ansonsten drohe das dritte Rezessionsjahr in Folge.Denn die Wirtschaft hierzulande werde systematisch ausgebremst durch zu viel wirkungslose oder gar falsch wirkende Regulierung, zu hohe und volatile Energiepreise bei gleichzeitig mangelnder Versorgungssicherheit, zu hohe Arbeitskosten, zu wenig Wochenarbeitszeit, zu hohe Sozialbeiträge und eine zu hohe Unternehmensbesteuerung. Die bleibt schon seit Jahren unter seinen Möglichkeiten: Wir sind zu behäbig, zu kompliziert, zu ambitionslos. Es wird verwaltet und umverteilt und nicht gestaltet. Es fehlt an Mut, an Freude an Veränderung und an technologischem Fortschritt.Kommentar: Es erfreut einen persönlich sehr, dass die Lobbyeliten sich allesamt auf die hier seit drei und mehr Jahren aufgegriffenen Themen besinnen. Ging das nicht etwas früher?Eine neue Bundesregierung müsse nun schnell handeln, mahnt der ZVEI-Präsident. Denn der Industriestandort Deutschland drohe in Rutschen zu geraten. Der Vertrauensverlust sei nahezu überall zu vernehmen, so Kegel. Erschrecken müsse zudem, dass die Bundesrepublik auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort zunehmend auf den Prüfstand gerät.Kommentar: Widerspruch, er rutscht schon – Weltwirtschaft 23/24 +6,5%, D -0,5%, Delta 7%! ...Hintergrund: Der BRICS-Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Im Jahr 2023 kamen Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu, und Anfang dieses Monats wurde Indonesien Mitglied. Die Gruppe hat keine gemeinsame Währung, aber die seit langem geführten Diskussionen über dieses Thema haben an Dynamik gewonnen, nachdem der Westen wegen des Krieges in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt hat.