Gold bleibt auf Erfolgskurs

Quelle Chart: stock3

Nachdem wir zum Ausklang des Handelsjahres 2024 an dieser Stelle auf den Goldpreis schauten, konkret am 27. Dezember , bleibt mit aktuellem Blick die Tatsache, dass das edle Metall weiter auf Erfolgskurs bleibt. Im beigefügten Big-Picture schrauben sich die Notierungen offensichtlich per Wochen- und zugleich Monatsschlussstand über das Level von 2.695 USD. Dies sollte für weiteren Rückenwind in Richtung 3.000 USD je Unze sorgen, bevor darüber das mittel- bis langfristige Ziel von 3.170 USD auf die Agenda rückt.Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise nicht mehr unter 2.580 USD zurückgehen. Geschieht dies jedoch, müsste man weitere Abgaben bis mindestens 2.483 USD einkalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.