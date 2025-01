Ölpreis (Brent): Kurserholung steht jetzt an

Der Ölpreis Brent rutschte am Donnerstag zunächst weiter zurück. Dabei bewegten sich die Notierungen bis in den Bereich der bei 75,94 USD liegenden Unterstützung, um davon ausgehend ein klares bullisches Reversal zu starten.Es bietet sich bei Brent ein Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend, welcher weiter steigende Notierungen nach sich ziehen könnte. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich 78,15 USD. Darüber würde sich schnell Spielraum bis 79,81 USD bieten. Sollte sich der Ausbruch jedoch als Bullenfalle darstellen, droht bei einem erneuten Rutsch unter die 75,70 USD ein deutlicherer Kursrückgang, welcher auch schnell bis 73,80 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)