Royal Canadian Mint: 10-Kilo-Silbermünze in Berlin vorgestellt

Im Rahmen der World Money Fair 2025 in Berlin, dem weltweit wichtigsten Treffen der Münzindustrie, enthüllte die Royal Canadian Mint gestern eine überdimensionale Hommage an ihre ikonische Anlagemünze Silver Maple Leaf (SML): eine 10-Kilo-Version, die in der Münzstätte in Ottawa geprägt wurde. Die Big Silver Maple Leaf ist die größte Münze ihrer Art aus 99,99% reinem Silber, sowohl was das Gewicht als auch den Durchmesser betrifft. Darüber hinaus weist sie alle charakteristischen Merkmale auf, die die SML ausmachen. Zum Preis von 24.999,95 C$ pro Stück sind insgesamt 299 Exemplare dieser in Kanada geprägten Münze für Sammler erhältlich.Das 10 Kilogramm schwere Big Silver Maple Leaf wurde mit Hilfe einer speziell angefertigten 2.500-Tonnen-Hydraulikpresse geprägt und spiegelt jedes Detail der 1-Unzen-Silbermünze wider. Das Sicherheitsmerkmal in Form eines Ahornblatts, die Linien, die an Strahlen erinnern, und das von Walter Ott entworfene Zuckerahornblatt, das sich in der Mitte der Münze befindet, sind abgebildet. Die Vorderseite der Münze zeigt das vom kanadischen Künstler Steven Rosati geschaffene Porträt von König Charles III.© Redaktion GoldSeiten.de