Capricorn Metals Ltd.: Die nächste Akquisition

Capricorn ist sehr aktiv und heute kam schon die dritte Projektakquisition innerhalb kürzester Zeit: Link . Wie das Management heute mitgeteilt hat, wird man ein Projektpaket mit 219 Quadratkilometern namens Mummaloo akquirieren, das in der Nähe der MT Gibson Mine liegt: Capricorn Metals hat eine verbindliche Vereinbarung mit Top Iron über den Erwerb unterzeichnet und laut der Pressemeldung hat das Team von Capricorn bereits vier Zielzonen für die Exploration innerhalb des Projektgebiets identifiziert, wobei das Ziel mit der höchsten Priorität nur 6 Kilometer nordöstlich der aktuellen MGGP-Ressourcen liegt.Der Erwerb umfasst auch Lager- und Büroeinrichtungen, die derzeit bereits vom Explorations- und Erschließungsteam von Capricorn genutzt werden.Das Mummaloo-Camp wird in Zukunft bei Bedarf als Reserveunterkunft dienen und für die Unterbringung der Explorationscrews. Zu den weiteren Vermögenswerten gehören kleine Brech- und Siebanlagen, die für den Eisenerzabbau von Top Iron genutzt wurde, sowie verschiedene Zusatzgeräte und mehrere Kleinfahrzeuge.Capricorn hat zunächst 100.000 AUD angezahlt und insgesamt liegt der Kaufpreis bei 3,5 Millionen AUD. Dieser soll bei finalem Abschluss in Aktien bezahlt werden.Eine weitere spannende Akquisition, die das Projektportfolio erweitert, diesmal in der Nähe der neuen MT Gibson Mine. Das Management scheint immer gute Deals zu bekommen und das stimmt weiterhin positiv.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport