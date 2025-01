Trumps Zölle sorgen für Unruhe  Gold knackt 2.800 $-Marke

Der Goldpreis erreichte am Freitag ein Rekordhoch und steuert damit darauf zu, der beste Monat seit März 2024 zu werden, da die Anleger angesichts der wachsenden Sorgen um die US-Zölle in das als sicherer Hafen geltende Metall strömten, während sie gleichzeitig auf einen wichtigen Inflationsbericht warteten, der weitere Anhaltspunkte liefern sollte. Dies berichtete Reuters heute Morgen. Die Preise hatten zuvor ein Allzeithoch von 2.800,99 $ erreicht.Präsident Donald Trump hat am Donnerstag erneut angekündigt, dass die USA Zölle in Höhe von 25% auf mexikanische und kanadische Importe erheben könnten. "Die wiederholten Drohungen mit Zöllen haben den Zufluss in Gold als sicheren Häfen angekurbelt. Jede negative Überraschung bei den Inflationsdaten könnte auf eine größere politische Flexibilität der US-Notenbank hindeuten, was die Zinssenkungserwartungen beflügeln und Gold weiter stützen könnte", sagte IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.Inmitten der US-Zollsorgen stiegen die Goldlieferungen an COMEX-lizenzierte Lagerhäuser auf den höchsten Stand seit Juli 2022, was sich auch in den Schweizer Exportdaten und den monatelangen Warteschlangen für Goldlieferungen bei der LBMA in London widerspiegelte. Der Goldpreis könnte weiter steigen, wenn die angedrohten Zölle nicht mehr nur ein Verhandlungskonzept sind, sondern wirtschaftliche Realität werden, so Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade, und er fügte hinzu, dass sich der Preis nördlich von 2.800 Dollar bewegen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de