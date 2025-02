Robert Kiyosaki: Das passiert, wenn die USA Falschgeld drucken

Die steigende Verschuldung der USA, die unsichere Geldpolitik der Federal Reserve und die sich wandelnde Weltwirtschaft führen nach Ansicht des Bestsellerautors Robert Kiyosaki zu einem erneuten Interesse an Gold und Silber als sichere Anlagen. Die US-Staatsverschuldung, die sich auf 36,4 Billionen Dollar beläuft, weckt Sorgen um die fiskalische Stabilität, während Gold neue Rekordwerte bei 2.800 $ pro Unze erreicht.Kiyosaki warnte, dass das anhaltende Gelddrucken und die steigende Verschuldung die Fiat-Währungen weiter schwächen und die Gold- und Silberpreise in die Höhe treiben werden. "Das passiert, wenn die USA weiterhin Falschgeld drucken", sagte Kiyosaki gegenüber Kitco News am Rande der Vancouver Resource Investment Conference. "Jedes Mal, wenn sie den Schulden eine weitere Billion hinzufügen, sinkt die Kaufkraft des Dollars. Gold und Silber werden nicht teurer – man kann nur weniger mit dem Dollar kaufen." Der Goldpreis ist im vergangenen Jahr um fast 20% gestiegen, was auf Rekordkäufe der Zentralbanken, Inflationssorgen und geopolitische Instabilität zurückzuführen ist. "Die Reichen wissen, was real ist. Die Armen wissen es nicht. Das ist der Unterschied", erklärte Kiyosaki und hielt eine Goldmünze hoch. "Das ist echtes Geld. Dollars sind nur Papier."Was das Silber betrifft, so ist er sich sicher, dass es bald ausbrechen wird und verweist auf seine wachsende Rolle in der Energiewende. Er verwies auch auf Silbers Bedeutung für die Verteidigung und erklärte, dass jede Tomahawk-Rakete 14 Pfund Silber enthält. Kiyosaki glaubt, dass dies die Preise deutlich nach oben treiben wird: "Ich rechne mit 70 Dollar für Silber. Ich bin äußerst bullisch."© Redaktion GoldSeiten.de