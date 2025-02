40.000  p.M., Habecks Bruder & (Gas-) Krieg!?

In Schleswig-Holstein soll eine neue Behörde ausländische Fachkräfte anwerben, subventioniert mit 13 Mio. Euro bis 2028. Geleitet wird sie von Robert Habecks Bruder und 2024 konnten tatsächlich 5 Personen angeworben werden!Die Nordstream Röhren sollen nach Wunsch des polnischen Präsidenten nie wieder durch Deutschland genutzt und abgebaut werden. Dennoch erlaubt jetzt Dänemark Reparaturarbeiten an den Leitungen durch die Nord Stream 2 AG. Ein mögliches Druckmittel gegen Trumps Grönland-Ambitionen?China soll nach Berichten der Financial Times eine große, unterirdische Militäranlage errichten. Vorbereitungen auf einen großen Krieg?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)