Silberpreisprognose: 06./07. KW 2025

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 01.02.25 bei 31,29 $Die jüngste Zwischenerholung der seit Oktober 2024 laufenden Korrektur konnte die Unterstützung der gleitenden Durchschnitte zurückgewinnen, Kurse über 31 $ deuten nun eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtstrendstruktur an.Der Silberpreis hat in der vergangenen Woche ein Polster zu den eng beieinander laufenden Durchschnitten aufgebaut und notiert über 31 Dollar. Damit könnte der Korrekturbedarf abgebaut sein und sich spätestens mit einem Ausbruch über 32,50 $ ein neuer Bewegungszweig nach oben etablieren.• Mögliche Wochenspanne: 30,60 $ bis 32,90 $• Nächste Widerstände: 31,73 $ = Vorwochenhoch | 32,51 $ = Mai-Hoch | 34,86 $ = Jahreshoch 2024• Wichtige Unterstützungen: 30,09 $ = Jahreshoch 2021 | 29,70 $ = Vorwochentief | 29,64 $ = November’24-Tief• GD20: 30,45 $ GD50: 30,30 $ GD200: 30,14 $In der vorliegenden Situation könnte der Kurs bereits ein Ausbruchssignal geliefert haben. Sollte Silber in der vorangegangenen Woche über die 32er- $Marke laufen, wäre am Hoch aus dem Mai 2024 zunächst ein Ringen um den dortigen Widerstand möglich.Spätestens nach einem Pullback in den 31,50er $-Bereich wäre dann ein Durchbruch zu erwarten, sodass Ziele bei 34 $ aktiviert würden.• Mögliche Wochenspanne: 31,50 $ bis 33,60 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)