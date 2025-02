Technische Marktanalyse vom 02.02.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat in den letzten Wochen kontinuierlich zulegen können und ist am Freitag über das Top von Ende Oktober letzten Jahres gestiegen. Allerdings wurde zum Wochenschluss ein Shooting-Star hinterlassen. Wenn dieser am Montag bestätigt wird, würde dies ein Verkaufssignal bedeuten. Sollte sich der Wochenauftakt so gestalten, muss mit einer Gegenbewegung bis mindestens in den Bereich der Unterstützung bei rund 2.700 USD gerechnet werden. Die Indikatoren geben keine geeigneten Hinweise, da sich diese bereits seit einigen Wochen im überkauften Bereich aufhalten. Somit sollte das Augenmerk darauf gerichtet werden, wie die Marktteilnehmer zum Wochenstart mit dem Shooting-Star umgehen.Öl hatte es nicht geschafft, den Widerstandsbereich zu erreichen und ist vorher nach unten abgedreht. Dabei bröckelt das schwarze Gold langsam vor sich hin, ohne Abwärtsdynamik zu entfalten. Im Bereich der 71 USD-Marke verläuft die wichtige Unterstützungszone. Diese könnte nun erneut getestet werden. Da die Indikatoren zum Teil bereits wieder im überverkauften Bereich notieren und zum Teil schon vor Verkaufssignalen stehen, ist nicht mit einem Durchbruch nach unten zu rechnen.Der Bereich knapp über 100.000 USD stellt für den Bitcoin unverändert eine wichtige Hürde dar. Auch der jüngste Anstiegsversuch scheiterte an den bisherigen Höchstmarken. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen bei der Trendfindung derzeit nicht. Somit steht auch in der kommenden Woche kein Ausbruch nach oben auf dem Plan.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.