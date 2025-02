Gold - Löst sich der Aufwärtstrend jetzt in Wohlgefallen auf?

Der Ende Dezember begonnene, volatile Anstieg führte den Goldpreis in der letzten Woche über das bisherige Rekordhoch bei 2.790 USD auf die aktuelle Höchstmarke von 2.817 USD. Der Aufwärtstrend verlief in den engen Grenzen eines schmalen Aufwärtstrendkanals und überwand Anfang Januar die Oberseite einer übergeordneten Dreiecksformation. In der letzten Woche setzte sich der Kurs über den Widerstand bei 2.725 USD nach oben hin ab und erreichte schließlich das neue Rekordhoch.Heute setzt der Goldpreis zunächst leicht zurück. Dem Aufwärtstrend dürfte dies aber wenig anhaben. Der nächste Anstieg über 2.790 USD könnte bereits eine Kaufwelle bis zum Kursziel bei 2.830 USD auslösen, Gold dort allerdings scharf nach unten abprallen. Sollte es dagegen sogar noch zu einem Ausbruch über diese Zielmarke kommen, stünde eine Kaufwelle bis 2.885 USD an.Abgaben unter 2.763 USD dürften dagegen eine Korrektur bis 2.725 USD einleiten. Sollte dort ein Konter der Bullen ausbleiben, wäre direkt mit einer weiteren Korrektur bis 2.685 USD zu rechnen. Von dort könnte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)