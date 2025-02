Gold- und Silber-Bullen-Analogien

Die Edelmetalle schlossen in der vergangenen Woche und im Januar stark, insbesondere Gold. Das antike Metall der Könige schloss den Januar mit einem Plus von über 7% und den Freitag mit einem wöchentlichen Allzeithoch von 2.835 Dollar je Unze. Silber war zwar weit von einem Allzeithoch entfernt, schloss den Monat jedoch mit einem Plus von über 10% bei 32,26 Dollar je Unze. Ein Überwinden des Widerstands bei 32 Dollar bis 33 Dollar je Unze würde den Preis auf 35 Dollar je Unze steigen lassen. Eine starke Unterstützung liegt bei 29 Dollar je Unze. Die potenziellen gemessenen Aufwärtsziele für Gold liegen bei 3.000 Dollar und 3.100 Dollar je Unze, während die Ziele für Silber bei 35 Dollar bis 37 Dollar je Unze liegen.Wenn Gold beginnt, sich besser zu entwickeln als der Aktienmarkt, dann hat dieser Bullenmarkt das Potenzial, sich zu beschleunigen. Schauen wir uns die Geschichte und unsere eigenen Analogien an. Zunächst die Entwicklung des Goldpreises, nachdem er ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dies ist bereits viermal nachhaltig geschehen. Im vergangenen Jahr hat sich der Goldpreis im Einklang mit dem niedrigeren der beiden Durchschnitte entwickelt. Wie dieser Chart zeigt, ist es vielleicht noch nicht bereit für eine Beschleunigung. Die schwächste dieser Linien zeigt jedoch das Potenzial, innerhalb von 12 Monaten fast 4.000 Dollar je Unze zu erreichen.Als Nächstes stellen wir die Entwicklung von Silber dar, nachdem Gold ein neues Allzeithoch erreicht hat. Silber berührt derzeit die Durchschnittslinie und die 1972er-Linie. Ich bezweifle, dass der Silberpreis bereit ist zu explodieren, wie der Chart zeigt. Zunächst müsste es die Marke von 35 Dollar bis 37 Dollar je Unze überschreiten. Die schwächste Linie lässt jedoch auf 40 Dollar je Unze in sechs Monaten und 43 Dollar je Unze in neun Monaten schließen.Der analoge Chart des Goldbullenmarktes zeigt die vier stärksten zyklischen Bewegungen des Goldpreises zu Beginn des aktuellen Anstiegs, der im Oktober 2023 begann. Der Durchschnitt der vier Bewegungen erreicht in 18 Monaten 5.000 Dollar je Unze, während die schwächeren Bewegungen 4.600 Dollar je Unze und 4.800 Dollar je Unze erreichen. Wenn es zu einer Rezession und einem Marktrückgang kommt, kann und sollte diese zyklische Bewegung über den Durchschnitt hinausgehen.Der analoge Chart des Silberbullenmarktes zeigt unter dem Durchschnitt, der in 13 Monaten die 50 Dollar-je-Unze-Marke überschreitet. Interessanterweise beschleunigten sich alle vier zyklischen Anstiege nach dem Überschreiten der 50-Dollar-je-Unze-Marke. Der Durchschnitt erreicht nach vier Monaten 38 Dollar je Unze und nach 10 Monaten den Höchststand von 45 Dollar je Unze.Diese aggressiven Ziele für Gold und Silber sind nur erreichbar, wenn mehr Kapital aus US-Aktien in Gold umgeschichtet wird. Daher ist es sehr wichtig, die Entwicklung der Edelmetalle im Vergleich zum Aktienmarkt zu beobachten. In jedem Fall könnte sich das Zeitfenster für den Erwerb von hochwertigen Gold- und Silberaktien mit großem Potenzial bald schließen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 1. Februar 2025 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.