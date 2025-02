"Weiche Knie" an den Märkten - USA starten Zollkrieg

EUR/USD eröffnet bei 1,0225 (05:26 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0212 im fernöstlichen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 155,63. In der Folge notiert EUR-JPY bei 159,15. EUR-CHF oszilliert bei 0,9373.An den Finanzmärkten wirkte sich im Verlauf des Freitags der von den USA vom Zaun gebrochene Zollkrieg (Aggression) belastend aus. Dabei ist seit Wochen klar, dass dieser Zollkrieg seitens der USA begonnen wird. Ergo sollte dieses Event, dass den Erwartungen entsprach, keine weichen Knie produziert haben. Aber genau das war und ist der Fall.Die USA haben den "Schusswechsel" im Zollkrieg eröffnet. Die Angegriffenen haben kundgetan, dass sie sich wehren werden. Im Feuer steht bei diesen betroffenen drei Ländern ein Handelsvolumen von 2,1 Billionen USD. Interessant ist, wer nicht bedroht wird, u.a. UK und Japan. Der Nutzen für die USA berechnet sich über die Größe der Importe aus diesen Ländern (China 2023 448 Mrd. USD, Mexiko 2023 459 Mrd. USD, Kanada 2023 430 Mrd. USD, 30% Energie).Bezüglich China ergibt der 10% Zoll auf ein Volumen von 448 Mrd. USD ein Zollaufkommen von 44,8 Mrd. USD. Bezüglich Mexiko summiert sich das Zollaufkommen auf 114,75 Mrd. USD und bezüglich Kanadas auf 88 Mrd. USD. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zölle Importe kappen werden, darf nicht außer Acht gelassen werden. Ebenso ist die Wirkung der Gegensanktionen zubewerten. Beide Einflussgrößen wirken auf die Wirtschaftstätigkeit belastend (geringeres Steuersubstrat). Losgelöst davon stehen nach diesen Daten Erlöse für den US-Staat in Höhe von 247,55 Mrd. USD im Raum.Das darf man in eine Relation zur Neuverschuldung der USA im letzten Jahr setzen (laut US-Treasury auf 2.217,1 Mrd. USD). "Food for thought!" (Aspekt Grenznutzen)Aktienmärkte: Late Dax -0,44%, EuroStoxx 50 -0,53%, S&P 500 -0,48%, Dow Jones %, US Tech 100 -0,15%. Aktienmärkte in Fernost Stand 05:54 Uhr: Nikkei (Japan) -2,88%, CSI 300 (China) Feiertag, Hangseng (Hongkong) -0,74%, Sensex (Indien) -0,78% und Kospi (Südkorea) -2,97%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,46% (Vortag 2,52%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,51% (Vortag 4,54%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0160) verlor gegenüber dem USD im Vortagesvergleich signifikant. Gold (-15,00 USD) und Silber (-0,58 USD) verloren gegenüber dem USD an Boden. Bitcoin notiert aktuell gegenüber dem USD bei 93.100 (05:56 Uhr). Gegenüber dem Vortag ergibt sich ein Rückgang im Tagesvergleich um massive 11.120 USD.In den USA hat US-Präsident Trump die Erhebung von Zöllen für Importe aus Mexiko, Kanada und China ab Samstag angekündigt. Das US-Handelsvolumen beläuft sich mit diesen drei Ländern auf 2,1 Billionen USD. Trump legte fest, dass ab dem 1. Februar Zölle in Höhe von 25% auf Waren aus Mexiko und Kanada (Ölimporte nur 10%) und 10% auf Einfuhren aus China erhoben werden. Die USA hätten große Handelsdefizite mit diesen Ländern, so Trump. Er fügte hinzu, dass die Zölle möglicherweise noch deutlich erhöht werden könnten.Kommentar: Diese Zölle entbehren jedweder internationalen Rechtsbasis. Sie sind definitiv nicht WTO-konform. Sie sind Ausdruck dafür, dass die USA keine internationale rechtsbasierte Ordnung wollen, sondern das Recht des Stärkeren für sich beanspruchen. Das ist ein offener Rückfall in frühere Jahrhunderte. Die so „wertebasierten“ europäischen Eliten sind ob dieser Politik recht mundfaul ...Mit den Zöllen sollen Mexiko und Kanada dazu bewegt werden, Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Einwanderer und Lieferungen der synthetischen Droge Fentanyl über ihre Grenzen in die USA zu stoppen.Kommentar: Die USA bekommen das Thema Drogen nicht in den Griff. Das ist nach dem "Oxi-Skandal" auch wenig erstaunlich. Es ist auch nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die CIA schwarze Kassen mit Drogengeschäften füllte. Es ist ein innenpolitisches Problem. Dieses innenpolitische Thema nun zu einem Handelskonfliktthema zu machen, ist ambitioniert. Gleiches gilt für die Migrationsfrage.Zudem betonte der US-Präsident erneut, dass die USA durch die Maßnahme hunderte Mrd. USD an Einnahmen von anderen Ländern kassieren werden. Trump zufolge soll damit noch lange nicht genug sein. Er ziehe Importsteuern auf europäische Waren sowie auf Stahl, Aluminium, Kupfer, Medikamente und Halbleiter in Betracht. Trump habe sich noch nicht auf einen Zeitplan für die Einführung von Zöllen auf Produkte aus der EU festgelegt, teilte die US-Präsidialamtssprecherin Leavitt mit.Kommentar: Ja, es geht um viel Geld. Nur der Blick auf die potentiellen Einnahmen greift aber zu kurz. Die Kehrseite der Medaille sind erhöhte US-Importkosten und daraus resultierende Inflationseffekte mit belastenden Folgen für die Zinskosten des Staates und der hoch verschuldeten Privathaushalte. Zudem wird es Gegensanktionen geben.