Spark Energy Minerals erweitert vorrangige Ziele auf einem Pegmatittrend von insgesamt 31 km

VANCOUVER, 31. Januar 2025 - Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC), ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Batteriemetallvorkommen in Brasiliens namhaftem Lithium Valley gerichtet ist, freut sich, über die jüngsten Explorationsaktivitäten, die im Januar 2025 absolviert wurden, zu informieren.Im Januar 2025 setzten die Feldteams von Spark die ersten Erkundungskartierungen und die Entnahme von Flusssedimentproben in noch nicht erkundeten Gebieten der Konzessionen fort, um neue Pegmatittrends zu identifizieren und zu definieren. Im Januar wurden weitere 3 neue Pegmatittrends identifiziert, womit sich der Gesamtbestand der Pegmatittrends auf 11 Pegmatittrends mit 90 einzelnen Pegmatitvorkommen, die über eine kombinierte Streichlänge von 31 km kartiert wurden, beläuft. Bislang konnten insgesamt 19 alte unter- und obertägige Ausgrabungsstätten ausfindig gemacht werden.Das Team hat auch ausgedehnte Gebiete mit hervorragendem Potenzial für die Entdeckung von in Regolith lagernden Seltenerdmetallen (REE) und Gallium ermittelt, welches in jüngsten Pressemeldungen von Mitbewerbern, deren Konzessionen an jene von Spark angrenzen herausgestellt wurde. In der Pressemeldung von Axel Ree Limited vom Dezember 2024 wurde über hochgradige Regolithabschnitte mit bis zu 124 g/t GaO und REE-Werten von bis zu 28.321 ppm TREO unmittelbar südlich der Konzessionen von Spark berichtet (siehe vollständige Pressemeldung hier).Im Februar sieht die Strategie für das Explorationsprogramm eine detaillierte Nachbereitung der anomalen Analyseergebnisse des Programms vom Dezember 2024 vor, die in Kürze eingehen sollten.- Die 64.359 Hektar große Liegenschaft von Spark Energy erstreckt sich parallel zum Grundbesitz von Sigma Lithium, dem größten brasilianischen Lithiumunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2 Milliarden C$, in nur 15 km Entfernung vom nächstgelegenen Punkt.- 70 % des weitläufigen Konzessionspakets müssen noch erkundet werden, was angesichts der kontinuierlichen Entdeckung neuer Pegmatitkorridore das Potenzial des Projekts verdeutlicht.- Bei den bisherigen Explorationsarbeiten im Januar konnten drei weitere Pegmatittrends ermittelt werden, die sich über eine Streichlänge von insgesamt 3,8 km nordöstlich und nordwestlich des vorrangigen Zielgebiets 1 erstrecken. Damit beläuft sich der Gesamtbestand der Pegmatittrends auf 11 Pegmatittrends mit 90 einzelnen Pegmatitvorkommen, die über eine kombinierte Streichlänge von 31 km kartiert wurden.- Bislang konnte das Geologenteam von Spark 19 alte Bergbauausgrabungsstätten ausfindig machen und kartieren. Diese Gebiete konzentrieren sich alle auf Pegmatitvorkommen und weisen Anzeichen auf einen früheren Abbau von Edelsteinen (Topas, Aquamarin-Beryll), Feldspat, Quarz und Turmalin auf.- Das Explorationsteam von Spark schloss einen Erkundungsbesuch auf seiner Konzession nördlich der Konzession von Axel Ree Limited ab, aus der vor Kurzem hohe Gallium- und TREO-Ergebnisse (Total Rare Earth Oxide) eines Programms mit oberflächennahen Bohrungen gemeldet wurden. (Siehe Pressemeldung von Axel Ree Limited vom Dezember 2024, in der dieses Unternehmen hochgradige Regolithabschnitte mit bis zu 124 g/t GaO und REE-Werten von bis zu 28.321ppm TREO unmittelbar südlich der Liegenschaft von Spark bekannt gab). Das Team von Spark entnahm 23 Bodenproben in Abständen von je 50 m entlang der Ränder der Zufahrtsstraßen, die die nördlichen Erweiterungen der von Axel Ree Limited gemeldeten Mineralisierung abdecken (siehe Abbildung 4).- Im Rahmen des Explorationsprogramms im ersten Quartal 2025 werden die gegen Ende des letzten Jahres ermittelten vorrangigen Zielgebiete genauer untersucht werden. Die Ergebnisse aus diesen Gebieten sollen in Kürze vorliegen. Zugleich wird die erstmalige Exploration in Bereichen fortgesetzt, die bisher noch nicht erprobt wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78303/SparkEnergy_030225_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Neue Pegmatittrends nordöstlich und nordwestlich von Zielgebiet 1. Diese Trends erweitern die Streichlänge der Pegmatite um 3,8 km, womit sich der aktuelle Bestand an Zielen auf 31 km erhöht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78303/SparkEnergy_030225_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2: Integrierte Karte mit den Standorten der Flusssedimentprobenahmen und der alten BergbauausgrabungsstättenBislang haben die Geologen von Sparks 19 einzelne alte handwerkliche Bergbauausgrabungsstätten (unterirdische Stollen und obertägige Gruben) ausfindig gemacht. In diesen Gebieten wurden kleine röhrenförmige Pegmatite festgestellt, die im Caladão-Granit lagern, der eine Mineralvergesellschaftung von Feldspat, Quarz, Muskovit, Biotit, Beryll und Topas aufweist. Aquamarin, Topas und Bergkristall (Hyalin- und Rauchquarz) finden wirtschaftliche Anwendung.Die Erkundungsteams für die vorrangigen Gebiete von Spark Energy bauen ihr Verständnis der Geologie der drei identifizierten Hauptziele (Gebiet 1, 5 und 6, wie in Abbildung 3 unten dargestellt) auf Grundlage des Feldprogramms im vierten Quartal 2024 weiter aus, zumal noch 70 % der 64.359 Hektar großen Liegenschaft erkundet werden müssen. Diese Gebiete beherbergen 11 Pegmatittrends, die sich auf 90 einzelne Pegmatitvorkommen über eine Streichlänge von zusammengenommen 31 km stützen, die in den zentralen und nördlichen Bereichen der Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima kartiert wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78303/SparkEnergy_030225_DEPRCOM.003.pngAbbildung 3: Lage der Zielgebiete mit den geologischen Daten- und Probenahmepunkten auf den Konzessionen des Lithiumprojekts Arapaima.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78303/SparkEnergy_030225_DEPRCOM.004.pngAbbildung 4: Jüngste TREO- und Gallium-(Ga203)-Ergebnisse, die von Axel gemeldet wurden (grüne Punkte stellen Bohrlöcher dar, rote Punkte die Bodenproben, die von Spark unmittelbar nördlich der Grenze zwischen den Konzessionen von Spark und Axel entnommen wurden).Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen Axel Ree Limited hohe TREO-Gehalte von bis zu 28.321 ppm TREO (2,8 % TREO) bzw. bis zu 7.606 ppm MREO (0,76 % MREO) auf seinem Vorzeigeprojekt Caladão im Lithium Valley in Brasilien, das an die Konzessionen von Spark angrenzt. Das Team von Spark entnahm etwa 23 Bodenproben in Abständen von 50 m am Rande der Zufahrtsstraße, die die nördlichen Erweiterungen der von Axel gemeldeten Mineralisierung abdecken (siehe oben).Das Projekt Caladão befindet sich im nordöstlichen Teil des Bundesstaates Minas Gerais. Das geologische Umfeld umfasst eine Abfolge von Sedimentgesteinen aus dem Neoproterozoikum, die von spättektonischen alkalischen Graniten durchdrungen wurden. Dies entspricht im Großen und Ganzen der Geologie der Konzessionen von Spark in dieser Region. Diese Granite waren Gegenstand einer intensiven tropischen Verwitterung, was zur Entwicklung eines mächtigen Regolithprofils von bis zu 60 m führte, das reichlich Tonminerale enthält.Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: Nachdem in Kürze die ersten Analyseergebnisse vorliegen sollen, ist das Team voll und ganz mit dem Ausbau unserer vorrangigen Ziele bis zur Bohrphase beschäftigt. Zu diesem Zweck absolvieren wir gezielte Anschlussprobenahmen und Kartierungen in anomalen Gebieten, sei es in Verbindung mit Gesteinssplitterproben aus verwitterten Ausbissen kartierter Pegmatite oder mit Flusssedimentproben, die höffigere Einzugsgebiete anzeigen. Die Tatsache, dass auch Potenzial für die Auffindung einer in Regolith lagernden Seltenerdmetallmineralisierung besteht, verleiht diesem aufstrebendem Greenfield-Explorationsprojekt eine weitere Dimension.Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: Die Ausweitung unserer vorrangigen Ziele auf einen Pegmatittrend mit einer Streichlänge von insgesamt 31 km auf dem Lithiumprojekt Arapaima stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Explorationsbemühungen dar. Diese Entwicklung unterstreicht zusammen mit der Identifizierung von 90 einzelnen Pegmatiten und 19 alten Bergbauausgrabungsstätten das immense Potenzial unseres 64.359 Hektar großen Grundbesitzes in Brasiliens Lithium Valley. Die Entdeckung neuer Pegmatittrends und des Potenzials für Seltenerdmetalle und Gallium verbessert die Wertschöpfungsmöglichkeiten unseres Projekts weiter. Da 70 % unserer Liegenschaft noch nicht erkundet sind, freuen wir uns über die Aussicht auf weitere Entdeckungen im Zuge unseres Explorationsprogramms im Jahr 2025.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEOTel. +1-778-744-0742https://sparkenergyminerals.comE-Mail: info@sparkenergyminerals.comHaftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!