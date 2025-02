SPDR: Zuflüsse in KW 5  Goldpreis erreicht neue Rekordwerte

Der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, verzeichnete in der fünften Kalenderwoche Zuflüsse. Auch der Preis pro Unze stieg weiter an und erreichte am Ende der Woche ein Allzeithoch.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 864,77 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 860,17 Tonnen gewesen. Über das Wochenende gingen die Bestände zunächst um 3,15 Tonnen zurück. Am Dienstag folgte ein erster Zufluss von 4,02 Tonnen, dem am Mittwoch weitere 4,30 Tonnen folgten. Am Donnerstag kam es erneut zu einem Abfluss von 1,15 Tonnen. Am Freitag, dem letzten Tag vor den mit Spannung erwarteten Zollabfertigungen, wurde wieder ein Zufluss von 0,58 Tonnen gemessen.Der Preis für eine Unze SPDR-Gold stieg in der vergangenen Woche parallel zum Spotpreis an und erreichte am Freitag sein neues Allzeithoch, nördlich der 2.800 $-Marke. Zum Ende der Woche meldete der SPDR einen Preis von 2.812,05 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 27. Januar: 857,02 Tonnen• 28. Januar: 861,04 Tonnen• 29. Januar: 865,34 Tonnen• 30. Januar: 864,19 Tonnen• 31. Januar: 864,77 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de