Märkte wachen auf, Bitcoin fällt

Quelle: Comdirect.com

Über das Wochenende erlebte Bitcoin eine Talfahrt von knapp 8%. Seit dem Allzeit-Doppelhoch am 21. Januar 2025 dümpelte die Kryptowährung einige Tage seitwärts.Der Minicrash begann am späten Freitagnachmittag bei knapp 105.952 US-Dollar, der Absturz stoppte (vorerst) heute Morgen bei 92.831 US-Dollar. Nur allein in den letzten 24 Stunden wurden schätzungsweise über 2 Milliarden Dollar Bitcoins liquidiert.Vor einigen Tagen hatte der ehemalige Fondsmanager Jim Cramer, der regelmäßig bei MSNBC auftritt, zum Besitz von Bitcoin geraten. "Wenn Sie Bitcoin besitzen möchten, dann besitzen Sie Bitcoin“, so hatte er während eines Nachrichtensegments geraten. "Ich besitze Bitcoin, Sie sollten Bitcoin besitzen. Es ist eine tolle Sache, Bitcoin im Portfolio zu haben.“Parallel dazu reagierten die Aktienmärkte auf die Umsetzung der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dessen Zölle (gegen Kanada, Mexiko und China) am Sonntag (1. Februar) in Kraft traten.Die Investoren waren scheinbar überrascht, dass Trump die angekündigten Zölle tatsächlich umsetzt. In der allgemeinen Annahme, dass wie die Mehrzahl der Politiker auch Donald Trump seine Versprechen/Aussagen vor der Wahl, danach nicht einhält, sind vermutlich einige auf dem falschen Fuß erwischt wurden.Die amerikanischen Futuresmärkte (Dow Jones, S&P500, Nasdaq) liegen derzeit mit 1,5-2,0 Prozent im Minus. Der Nikkei 225 schloss mit -2,66 Prozent. Im vorbörslichen Handel druchbrach der Dax bereits die 21.200 Marke (Schlusskurs am Freitag: 21.732), um sich dann wieder etwas zu erholen. Die Vola des Dax ist heute Vormittag um sagenhafte 20% angestiegen.Gold verweilt aktuell in der Nähe seines aktuellen Rekordhochs (vom Freitag) bei ca. 2.812 USD. Nach der Korrektur der letzten 1-2 Wochen steigt das Rohöl um ca. 2,5%.(Update des Artikels, 10:45 Uhr)© Redaktion GoldSeiten.de