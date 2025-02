Hecla Mining konnte Schlimmeres vermeiden

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company verabschiedete sich mit Rückblick auf die vergangene Analyse vom 13. Dezember 2024 unrühmlich. Statt weitere Erfolge zu erzielen, tauchten die Notierungen vielmehr gen Süden und durchbrachen einerseits den Aufwärtstrend seit Jahresbeginn 2024 sowie das Unterstützungslevel bei 5,12 USD. Warum dennoch Chancen bestehen, wollen wir uns einmal mehr im nachfolgenden Fazit näher betrachten.Erst in der vorangegangenen Woche touchiert Hecla Mining die zuvor gebrochene Aufwärtstrendlinie von unten. Ein gutes Omen? Warten wir es vorerst ab, doch faktisch stellt sich die Erholungsbewegung seit Dezember 2024 konstruktiv dar. Temporäre Rücksetzer nach dem mehr als +20%igen Erholungsmove, seit dem Tief vom Dezember, sollten nunmehr im Bereich der aktuell beiden eng beieinander liegenden gleitenden Durchschnitt EMA50+200 enden. Je früher dabei die kurzfristige Abwärtstrendlinie im Bereich von 5,90 USD überwunden werden kann, desto besser.Faktisch würde sich bei einem Sprung darüber, kombiniert mit einem Anstieg über das letzte Reaktionshoch vom 30. Januar bei 5,92 USD, weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Widerstandsband von 6,29 bis 6,42 USD eröffnen. Über 6,42 USD eröffnet sich dabei weiteres Potenzial bis 6,74 USD, bevor darüber wieder die Marke von 7,33 USD interessant wird. Dies wäre praktisch betrachtet der durchweg bullische Verlauf für das noch junge Handelsjahr 2025.Sollten die Kurse hingegen deutlicher unter das Level von 5,50 USD zurückfallen, könnte sich in weiterer Folge eine Abwärtsbewegung bis 5,12 USD und dem folgend bis zur Unterstützung von 4,66 USD ergeben. Ein Rückgang unter das Niveau von 4,66 USD erlaubt sogar weiteren Abwärtsspielraum bis zur langfristigen Aufwärtstrendlinie des Jahres 2019. Grundsätzlich erscheint aus aktueller Bewertung heraus ein finaler Sell-Off im Bereich von 4,10 USD realistisch. Zumindest sollte spätestens in diesem Bereich der Nachfragedruck wieder zunehmen können.Die jüngste Erholung schafft Vertrauen und könnte ein Ende der seit vielen Monaten andauernden Schwächephase bedeuten. Hierbei bedarf es allerdings eines weiteren Anstiegs bis über 5,92 USD hinaus. Gelingt dies, erlaubt sich weiteres Potenzial bis zum Widerstandsband von 6,29 und 6,42 USD, bevor darüber das Level von 7,33 USD interessant werden dürfte.Die generelle Kursschwäche hält seit November 2024 an. Trendfolgend sowie nach der jüngsten Erholungsbewegung könnten jetzt die Bären wieder übernehmen. Fallen die Kurse daher unter das Level von 5,50 USD zurück, dürfte sich weiterer Abwärtsdruck bis 5,12 USD sowie darunter bis mindestens 4,66 USD entfalten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.