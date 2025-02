JPMorgan plant US-Goldlieferung im Wert von 4 Mrd. $

JPMorgan Chase & Co. wird im Februar Goldbullion im Wert von mehr als 4 Mrd. USD gegen Terminkontrakte in New York liefern, berichtet Bloomberg am Freitag. Die Bank, der mit Abstand größte Edelmetallhändler der Welt, war eines von mehreren Instituten, die am Donnerstag ihre Pläne bekannt gaben, Edelmetalle für im Februar fällige Kontrakte an der Comex der CME Group zu liefern. Die Lieferankündigungen, die sich auf insgesamt 3 Millionen Unzen Gold belaufen, sind die zweitgrößten, die jemals in den bis 1994 zurückreichenden Börsendaten verzeichnet wurden. Laut der jüngsten Mitteilung der CME Group kündigten die Händler am Freitag an, am Dienstag weitere 1,1 Mio. Unzen liefern zu wollen.Obwohl an der Comex täglich Millionen von Unzen Gold gehandelt werden, wird in der Regel nur ein kleiner Teil physisch geliefert, da die meisten Long-Positionen vor Fälligkeit verlängert oder glattgestellt werden. Die Börse wird häufig zur Absicherung von Positionen in London, dem größten Handelsplatz, genutzt, indem Banken ihre Long-Positionen mit Papier-Short-Positionen in New York ausgleichen. Seit dem Tag der US-Wahlen sind die physischen Bestände in den Depots der Börse jedoch um 14 Mio. Unzen oder rund 39 Mrd. USD Gold gestiegen, so Bloomberg.Es ist unklar, ob JPMorgan oder die anderen Banken die Edelmetalle physisch geliefert haben, um Arbitragemöglichkeit zu nutzen, oder ob sie die Lieferungen lediglich dazu genutzt haben, bestehende Short-Positionen aufzulösen. JPMorgan und der Börsenbetreiber CME Group Inc. lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Die Bank gab Lieferankündigungen über 1,485 Mio. Unzen Gold bekannt, um die physische Lieferung für den Februar-Kontrakt über 100 Unzen Gold zu erfüllen, wobei die Lieferung am 3. Februar erfolgen werden. Dies machte laut Bloomberg ungefähr die Hälfte der insgesamt zu liefernden Menge aus, wobei der Großteil der restlichen Menge auf die Deutsche Bank AG, Morgan Stanley und Goldman Sachs Group Inc. entfällt.© Redaktion GoldSeiten.de