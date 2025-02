Nexus Uranium beginnt Bohrprogramm auf dem Großprojekt Cree East

Vancouver, 3. Februar 2025 - Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (das Unternehmen oder Nexus) freut sich, die Aufnahme der Bohrungen im Rahmen des Winterexplorationsprogramms 2025 auf dem Projekt Cree East (das Projekt) im Südosten des Athabasca-Beckens (Abbildung 1) bekannt zu geben. Das Bohrprogramm wird sich auf eine Reihe von neuen, vorrangigen Zielen konzentrieren, die auf Grundlage der Ergebnisse historischer Bohrungen und neu ausgewerteter geophysikalischer Vermessungen ermittelt wurden. Ein Bohrgerät wurde zum Projektstandort verbracht; die Bohrungen haben begonnen und werden sich zunächst auf das Zielgebiet B konzentrieren. Das Projekt Cree East befindet sich etwa 35 Kilometer nordwestlich des Minen- und Mühlenkomplexes Key Lake. Das Projekt ist Gegenstand einer Optionsvereinbarung mit CanAlaska, welcher zufolge Nexus die Möglichkeit hat, eine Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt zu erwerben.Abbildung 1: Lageplan des Projekts Cree Easthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78312/NexusUranium_030225_DEPRCOM.001.pngIm Rahmen des Winterbohrprogramms 2025 auf dem Projekt Cree East werden mit einem Diamantbohrgerät schätzungsweise 6 bis 8 Ziele erprobt werden. Seit 2006 wurden von CanAlaska sowie 17 früheren Betreibern rund 20 Millionen $ in die Exploration des Projekts Cree East investiert, die mehrere geophysikalische Vermessungen und 91 Diamantbohrlöcher beinhaltete. Im vergangenen Jahr haben CanAlaska und Nexus das Datenmaterial aus den historischen geophysikalischen Vermessungen und Diamantbohrungen geprüft und erneut verarbeitet, um eine Reihe neuer vorrangiger Ziele auf dem Projekt Cree East zu ermitteln (Abbildung 2). Dieses Bohrprogramm ist das erste Bohrprogramm, das seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Projekt Cree East absolviert wird. Es wird sich zunächst auf das Zielgebiet B konzentrieren, wo in historischen Bohrungen eine Tonalteration durchteuft wurde, die sich über die gesamte Sandsteinsäule erstreckt, wobei im untersten Bereich des Sandsteins eine Pyritalteration und eine damit verbundene Urananreicherung festgestellt wurde. In diesem Zielgebiet steht die Sandsteinalteration in Zusammenhang mit mächtigen Brekzien- und Verwerfungsabschnitten, die eine vertikale Verschiebung der Diskordanz von über 50 Metern verursachen. Die hydrothermale Alteration setzt sich bis tief in das Grundgestein fort.Abbildung 2: Bohrziele bei Cree Easthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78312/NexusUranium_030225_DEPRCOM.002.pngAuf Grundlage des neu ausgewerteten geologischen und geophysikalischen Modells, das auf den Ergebnissen der historischen Bohrungen basiert, konnten mehrere zusätzliche Ziele für das Bohrprogramm in den Gebieten A und I sowie im Bereich eines nicht erprobten Leiters identifiziert werden. Diese Ziele dienen dazu, die mutmaßliche graphitische Stratigraphie sowohl im Liegenden als auch im Hangende einer großen und starren gebänderten Eisenformation zu untersuchen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Kontrast der Standfestigkeit zwischen der graphitischen Stratigraphie und der großen starren, gebänderten Eisenformation das Potenzial für eine strukturelle Reaktivierung nach Entstehung des Athabasca-Beckens bietet. Eine solche strukturelle Reaktivierung kann wichtige Kanäle für die Bewegung von uranhaltigen hydrothermalen Flüssigkeiten schaffen, die mit graphitischen Strukturzonen interagieren.Das Programm wird voraussichtlich 8 bis 10 Wochen dauern.Die geologische Struktur, die Alterationen und die Uranmineralisierung, die bei früheren Explorationsarbeiten festgestellt wurden, weisen eine große Ähnlichkeit mit jenen auf, die in erstklassigen Uranlagerstätten wie Cigar Lake und McArthur River entdeckt wurden, so Jeremy Poirer, CEO von Nexus Uranium. Das Projekt Cree East weist alle wesentlichen Merkmale auf, die für die Erschließung einer Tier-1-Lagerstätte erforderlich sind, und mit dem aktuellen Bestand an Zielgebieten und dem ersten Bohrplan wollen wir auf diesen früheren Erkenntnissen aufbauen. Gemeinsam mit unserem Partner CanAlaska haben wir uns um die Prüfung bestehender Ziele und die Abgrenzung neuer vorrangiger Ziele bemüht, die im Jahr 2025 erprobt werden sollen. Das Projekt Cree East, das nur 35 Kilometer von der Mühle Key Lake entfernt liegt, stellt eine bedeutende Chance dar, zumal Bedarf nach neuen Tier-1-Uranquellen für Key Lake besteht. Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor und VP Exploration bei Nexus Uranium Corp., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Jeremy Poirier, Chief Executive Officerinfo@nexusuranium.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten, würden oder werden, erkennbar. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: etwaige geplante Explorationsarbeiten auf dem Projekt Cree East. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass es dem Unternehmen gelingen wird, sein geplantes Bohrprogramm abzuschließen, einschließlich der Verpflichtung eines Auftragnehmers für die Durchführung dieses Programms. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss des geplanten Verkaufs der Beteiligung des Unternehmens am Projekt Independence nicht erfüllt werden; die der Bergbauindustrie inhärente Risiken; die Ergebnisse von Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Mineralkonzessionen; die Volatilität des Aktienmarktes und Schwankungen auf den Kapitalmärkten; die allgemeine Markt- und Branchenlage; sowie jene Risikofaktoren, die das Unternehmen in seinem jüngsten Lagebericht (Managements Discussion & Analysis) erörtert hat.Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!