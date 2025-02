Gold auf Allzeithoch angesichts der Verknappung von physischem Gold

Seit dem 25. November, als der damals gewählte US-Präsident Donald Trump erstmals damit drohte, Importzölle auf Mexiko, Kanada und China zu erheben, signalisieren die Goldmärkte in New York und London die Befürchtung, dass diese Zölle auch Gold- und Silberimporte aus Mexiko und Kanada umfassen würden.Diese Befürchtungen haben sich nun voll und ganz bestätigt, denn am Samstag, den 1. Februar, unterzeichnete Trump eine Exekutivanordnung, mit der er "zusätzliche Zölle in Höhe von 25% auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko und zusätzliche Zölle in Höhe von 10% auf Einfuhren aus China" einführte, die am Dienstag, den 4. Februar, in Kraft treten sollen.Da das einzige Zugeständnis in diesen Executive Orders ein niedrigerer Zollsatz von 10% für kanadische Energierohstoffe ist und keine ausdrücklichen Ausnahmen für Edelmetalle vorgesehen sind, wird davon ausgegangen, dass für alle Gold- und Silberbullionimporte aus Mexiko und Kanada ein Einfuhrzoll von 25% gilt. Dies gilt auch für Edelmetall-Doré und -Fällungen sowie für raffiniertes Edelmetall in Form von Barren und Münzen.Ein Zoll von 25% auf aus Mexiko oder Kanada eingeführtes Gold würde daher den internationalen Goldpreis um 700 Dollar je Unze erhöhen, wenn man von einem Goldpreis von 2.800 Dollar ausgeht, und den Endpreis nach dem Zoll auf schwindelerregende 3.500 Dollar je Unze ansteigen lassen. All dies findet in einem Umfeld statt, in dem der Goldpreis wieder einmal neue Höchststände erreicht hat, wobei am letzten Januartag der höchste Tages- und der höchste Monatsschlusskurs verzeichnet wurde.Bevor wir uns ansehen, was die Einfuhrzölle für die Edelmetalle in Zukunft bedeuten werden, ist es aufschlussreich zu sehen, welche Auswirkungen die "Vorwegnahme von Zöllen" bereits verursacht hat. Während sich die folgende Darstellung auf COMEX-Gold bezieht, ist die Situation bei COMEX-Silber ähnlich.Nachdem Trump Ende November mit Zöllen gedroht hatte, löste die Furcht vor höheren Einfuhrpreisen einen panischen Ansturm auf die Einfuhr von physischem Gold in die USA aus, wobei die Händler an der COMEX die Preise für Goldfutures in die Höhe trieben, um sicherzustellen, dass sie über ausreichend Gold verfügten, das in den USA lieferbar war. Dieser Preisanstieg zwang wiederum die Leerverkäufer, ihre Positionen einzudecken, was die COMEX-Preise über den Londoner LBMA-Spotpreis trieb. Als sich die COMEX-London-Spread ausweitete, bemühten sich die Londoner Händler, mehr Gold nach New York zu transportieren, um die Arbitragemöglichkeit zu nutzen.Seit Ende November 2024 sind fast 400 Tonnen Gold in die Tresore der COMEX in New York und Umgebung geflossen, wobei die gesamten COMEX-Goldbestände von weniger als 20 Millionen Unzen auf fast 32 Millionen Unzen gestiegen sind. Seit der Bekanntgabe von Trumps Zolldrohungen hat sich die Differenz zwischen dem COMEX- und dem Londoner Goldpreis mehrfach ausgeweitet, zunächst für einige Wochen Anfang Dezember und dann erneut im Januar, als erneut die Befürchtung aufkam, die Zölle könnten bereits am 1. Februar eingeführt werden. Am Freitag, dem 31. Januar, wurde der COMEX-April-Futures-Goldpreis beispielsweise bei 2.862 Dollar gehandelt, volle 64 Dollar über dem Londoner Spotpreis von 2.798 Dollar.Um das derzeitige Gerangel um physisches Gold an der COMEX zu veranschaulichen, sind die jüngsten Lieferdaten sehr aufschlussreich: Die Börse verzeichnete die zweithöchste Anzahl von Kontrakten, die an einem "ersten Liefertag" zur Lieferung gelangten, nämlich 2,962 Millionen Unzen oder 92 Tonnen für den Februar-Kontrakt (erste Lieferung ist Montag, der 3. Februar). Das bedeutet, dass das Eigentum an diesem Metall zwischen Inhabern von Long-Kontrakten (die die Lieferung annehmen) und Inhabern von Short-Kontrakten (die die Lieferung vornehmen) wechselt. Davon muss JP Morgan 1,485 Mio. Unzen (46 Tonnen) im Wert von über 4 Mrd. Dollar liefern.Eine Rekordzahl von Liefertransaktionen am ersten Liefertag deutet auf eine starke physische Nachfrage und eine Vorliebe für physisches Metall gegenüber Papierpositionen hin, da die Inhaber von Long-Kontrakten ihre Kontrakte nicht verlängert haben, sondern sich entschieden haben, zu warten und sich durch Lieferung zu versorgen. Der Anstieg der Auslieferungen setzte sich auch am zweiten Liefertag (4. Februar) mit weiteren 11.028 Kontrakten fort, die zur Lieferung übergingen. Das sind insgesamt 40.649 Kontrakte allein in den ersten beiden Februartagen, was 126 Tonnen Gold im Wert von 11,38 Mrd. Dollar entspricht.Das in die USA importierte und in die COMEX-Tresore gelangende Gold ist zwar bis zu einem gewissen Grad transparent, da es in den Berichten über die CME-Goldtresore auftaucht, doch darf man nicht vergessen, dass dies nur ein Teil der Geschichte ist, da weiteres Gold in die USA in private Tresore importiert wird, was schwieriger zu verfolgen ist.Die USA holen sich jetzt schwindelerregende Mengen an Goldbullion aus Ländern, in die sie normalerweise Gold exportieren, weil sie - wie sich jetzt herausgestellt hat - mit Zöllen auf Bullion rechnen. Während die Schweiz und das Vereinigte Königreich bis vor kurzem die beiden bei weitem größten Exportmärkte für US-Goldbullion waren, gehen die Ströme nun in die entgegengesetzte Richtung, und zwar in weitaus größerem Ausmaß.Im Dezember 2024 stiegen die direkten Goldexporte der Schweiz in die USA auf 64,5 Tonnen, ein Anstieg um das 11-fache gegenüber dem Vormonat und der höchste Monatswert seit März 2022. Ebenso wird Schweizer Gold in das Vereinigte Königreich (d.h. nach London) und von dort aus in die USA verschifft. Im Dezember stiegen die Schweizer Goldexporte nach London ebenfalls um 14,3 Tonnen, gegenüber 1 Tonne im Vormonat.