Fury Gold Mines beginnt mit dem Bohrprogramm 2025 auf Goldprojekt Éléonore South

Kategorie Éléonore-Stil

Mineralisierung Quarz-Diopsid-Turmalin-Sulfid-Adern und Stockwork.

Kieselsäure-Karbonat-Diopsid-Actinolith-Phlogopit-Alteration.

Geometrie 5-6 m, bis zu 20 m breit

Geologie Massive bis dünn geschichtete Wacke, Pelit, Konglomerat. Pegmatite.

Struktur Gefaltete Stratigraphie, starke Dehnungszonen

Geochem Au-As

Geophysik Höchstwerte der Aufladbarkeit in Verbindung mit Mineralisierung

Analogien Éléonor

(32,6Mt @ 7,8g/t Au)

TORONTO, 3. Februar 2025 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ein Bohrgerät zum Greenfield-Explorations-Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Nord-Quebec mobilisiert wurde (Abbildung 1). Die Bohrungen werden auf robuste, facettenreiche geologische, geophysikalische und geochemische Goldanomalien innerhalb desselben Sedimentgesteinspakets abzielen, das auch die Mine Éléonore beherbergt. Die vollständig finanzierte erste Phase der Bohrkampagne wird etwa 4.000 bis 6.000 Meter (m) umfassen und auf eine interpretierte Faltennase innerhalb der Sedimente der Low Formation abzielen. Innerhalb der aussichtsreichen gefalteten Stratigraphie befinden sich sechs nicht bebohrte vorrangige Ziele, die sich über eine Streichlänge von mehr als 3 Kilometern (km) erstrecken und durch eine Kombination aus biogeochemischen Probenahmen und der Interpretation von magnetischen und elektromagnetischen Vermessungsdaten identifiziert wurden (Abbildung 2) (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024).Die erste Bohrphase wird sich auf einen strukturellen Nordwest-Südost-Korridor konzentrieren, in dem eine starke Korrelation zwischen anomalem Gold, Stratigraphie und Struktur identifiziert wurde (Abbildung 2). Die Bohrziele befinden sich in einer strukturell komplexen Umgebung mit wenig bis gar keinem Aufschluss; das Zielmodell wird sich mit jedem gebohrten Loch weiterentwickeln. Das Unternehmen plant, etwa 15 der 77 genehmigten Bohrlöcher als Teil der ersten Bohrphase abzuschließen und wird weitere Bohrungen auf der Grundlage der Ergebnisse und Beobachtungen aus dieser Phase anordnen."Wir freuen uns sehr, den Beginn der Bohrungen auf dem Projekt Éléonore South bekannt zu geben, die auf die äußerst aussichtsreiche Anomalie im Éléonore-Stil abzielen", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Dieser Meilenstein ist für Fury von besonderer Bedeutung und wurde durch die Konsolidierung des Grundstücks zu 100 % im vergangenen Jahr ermöglicht. Wir glauben, dass dieses noch nicht bebohrte, umfangreiche Ziel ein erhebliches Potenzial für eine bedeutende neue Entdeckung in unserer Explorationspipeline darstellt."Das Projekt Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen mit der Mine Éléonore von Newmont im Norden und der Lagerstätte Cheechoo von Sirios im Osten (Abbildung 1). Bisher wurden zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten identifiziert: strukturell kontrollierte Quarzadern in Sedimentgestein, ähnlich der hochgradigen Mineralisierung, die in der Mine Éléonore beobachtet wurde (Tabelle 1), und eine intrusionsbedingte, verstreute Goldmineralisierung, ähnlich jener, die im Tonalit Cheechoo zu finden ist.Die geplante erste Bohrphase zielt auf axiale planare Strukturen innerhalb des Kerns der gefalteten Sedimente der Low Formation (Abbildungen 2 und 3). Das Programm ist so konzipiert, dass die interpretierten Strukturen in verschiedenen Tiefen entlang des Streichs durchteuft werden. Die aus den einzelnen Bohrungen gewonnenen geologischen Daten werden erneut in die Zielmatrix aufgenommen, um das Zielmodell weiterzuentwickeln. Die dreidimensionale Interpretation der geophysikalischen Daten in Verbindung mit Furys aktualisiertem geologischem Modell zeigt, dass die Zielgebiete innerhalb des Kerns einer nach Westen abfallenden regionalen Faltennase liegen. Die Ziel-Goldanomalien heben diskrete sekundäre Faltenstrukturen hervor und liegen entlang einer Reihe von interpretierten tief verwurzelten Strukturen (Abbildung 3). Unverfälschte Goldkörner, die aus historischen Arbeiten in diesem Gebiet stammen, wurden im Eis unterhalb der Zielgebiete identifiziert. Diese Goldkörner wurden so interpretiert, dass sie nahe an der Quelle liegen und nur minimal transportiert wurden, was die derzeit bekannten Goldquellen im Grundgestein des Projektgebiets wahrscheinlich ausschließt und die Aussichtslosigkeit der biogeochemischen Goldziele weiter untermauert (Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78322/03022025_DE_FURY__Fury.001.pngAbbildung 1: Standort des Projekts Éléonore South mit den bisher identifizierten Goldanomalien auf regionaler Ebene.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78322/03022025_DE_FURY__Fury.002.pngAbbildung 2 : Lage der sechs Bohrziele im Stil von Éléonore auf dem Hintergrund der magnetischen Suszeptibilität auf dem Projekt Éléonore South. Biogeochemische Goldanomalien mit zulässigen Bohrstandorten in Bezug auf interpretierte Strukturen über den Magnetikdaten, die das gefaltete Sedimentpaket der Low Formation eindeutig definieren. Schnittlinien für Abbildung 3.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78322/03022025_DE_FURY__Fury.003.pngAbbildung 3: Ausgewählte Nord-Süd-Abschnitte mit Blick auf die angestrebten vertikalen Strukturen, die durch die LiDar- und Magnetik-Interpretation definiert wurden, mit vorgeschlagenen Bohrspuren."Die Aufregung im technischen Team ist spürbar, da wir mit dem allerersten Bohrprogramm beginnen, das auf eine Mineralisierung im Stil von Éléonore im Projektgebiet Éléonore South abzielt. Die sechs identifizierten Ziele sind sehr groß, daher werden wir versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten, indem wir den Bohrmeißel im Auge behalten und die Zielmatrix ständig aktualisieren und optimieren. Wir profitieren von der direkten Erfahrung unseres Teams bei Éléonore und sind zuversichtlich, was die bisherigen Ziele betrifft", sagte Bryan Atkinson, P.Geol., SVP Exploration von Fury.Für die biogeochemischen Proben wurden etwa 200 Gramm Schwarzfichtenzweige gesammelt und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt. Die Aufbereitung umfasste das Trocknen, die Trennung der Nadeln von den Zweigen und die Veraschung nur der Nadeln bei 475 °C für 24 Stunden (VEG-ASH01). Die veraschten Proben werden mittels Salpeter-/Salzsäureaufschluss mit ICP-MS-Abschluss auf 65 Elemente analysiert (ME-VEG41a). QA/QC-Programme mit Laborduplikaten, Standards und Leerproben zeigen eine gute Genauigkeit.Valérie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person" gemäß den kanadischen Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 51 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (16,25 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.Margaux Villalpando, Leiterin Investor RelationsTelefon: (844) 601-0841E-Mail: info@furygoldmines.comWebsite: www.furygoldmines.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches UnternehmenDie Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.