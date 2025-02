Trump fordert Seltene Erden als Kompensation von der Ukraine

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er wolle, das die Ukraine den Vereinigten Staaten Seltenerdmetalle liefere, als eine Form der Bezahlung für die finanzielle Unterstützung der Kriegsanstrengungen des Landes gegen Russland, berichtet Reuters . Trump sagte Reportern im Weißen Haus, die Ukraine sei dazu bereit, und fügte hinzu, er wolle von der Ukraine eine "Kompensation" für die Unterstützung Washingtons in Höhe von "fast 300 Milliarden Dollar". "Wir erklären der Ukraine, dass sie sehr wertvolle Seltene Erden hat", meinte Trump. "Wir wollen ein Abkommen mit der Ukraine schließen, wo sie sich unsere Unterstützung mit ihren Seltenen Erden und anderen Dingen zusichern."Es sei nicht sofort klar gewesen, ob sich Trump mit dem Begriff "Seltene Erden" auf alle Arten von kritischen Mineralien oder nur auf Seltene Erden bezog, so Reuters. Seltene Erden sind eine Gruppe aus 17 Metallen, die zur Herstellung von Magneten verwendet werden, die Strom in Bewegung für Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte umwandeln. Es gibt keine bekannten Alternativen.Die U.S. Geological Survey stuft 50 Mineralien als kritisch für die Wirtschaft und die nationale Verteidigung ein, darunter mehrere Arten von Seltene Erden, Nickel und Lithium. Die Ukraine verfügt über große Uran-, Lithium- und Titanvorkommen, von denen jedoch keines zu den fünf größten der Welt gehört, während die USA über eigene unerschlossene Reserven dieser und anderer wichtiger Mineralien verfügen, heißt es in dem Bericht. In den USA gibt es nur eine in Betrieb befindliche Mine für Seltene Erden und nur sehr geringe Verarbeitungskapazitäten, obwohl mehrere Unternehmen an der Entwicklung von Projekten in den USA arbeiten. China ist der weltweit größte Produzent von Seltenen Erden und vielen anderen wichtigen Mineralien.© Redaktion GoldSeiten.de