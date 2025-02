Citi sieht höhere US-Kupfer-, Silber- und Goldpreise nach Trump-Zöllen

Die Analysten von Citi erwarten einen Anstieg der Kupfer-, Silber- und Goldpreise in den USA, sobald die Trump-Regierung Zölle gegen Kanada und Mexiko verhängt. Die Trump-Administration hat Zölle in Höhe von 25% auf Importe aus Kanada und Mexiko (10% auf Energieimporte aus Kanada) angekündigt, sowie 10% auf Importe aus China, die gestern in Kraft traten, berichtet Capital Brief . Nach Angaben des Brokerhauses sind die USA bei Kupfer, Silber und Gold in hohem Maße von Kanada und Mexiko abhängig, da 3.300 Tonnen der jährlichen US-Rohsilbereinfuhren, 147.000 Tonnen Kupfer und 54 Tonnen Gold aus diesen beiden Ländern stammen. Die USA sind auch ein wichtiger Importeur von halbraffinierten Gold- und Silberkonzentraten aus diesen beiden Ländern.Die Analysten gehen davon aus, dass die Auswirkungen dieser Zölle durch eine Umlenkung der Handelsströme etwas abgemildert werden könnten, aber die effektiven Kosten dieser US-Metallimporte im Vergleich zu den Londoner Preisen netto immer noch höher sein werden, verbunden mit einem erhöhten Risiko einer physischen Verknappung zur Erfüllung von US-Börsenkontrakten. Sie gehen davon aus, dass sich die erwartete weitere Zolleskalation negativ auf das globale Wachstum, Industriemetalle und Öl, aber positiv auf Gold auswirken wird.Darüber hinaus verringere die Bereitschaft, Zölle auf Kanada und Mexiko (als Partner von US-Freihandelsabkommen (FTA)) zu erheben, die Wahrscheinlichkeit, dass die FTA-Länder von potenziell umfassenderen US-Zöllen ausgenommen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden könnten. "Wir gehen davon aus, dass die Preise für US-Metalle im Vergleich zu Nicht-US-Metallen weiter steigen werden", so die Analysten in einer Mitteilung.© Redaktion GoldSeiten.de