Platin - Kaufsignal in Arbeit

Zum Jahreswechsel wurde bei Platin eine steile Erholung an der Unterstützung bei 900 USD gestartet, die zunächst an den Widerstand bei 980 USD führte. Dort entwickelte sich eine Korrekturphase, die über der 930-USD-Marke verblieb und die Züge eines dreiecksförmigen Trendfortsetzungsmusters annahm. Die Formation wurde in der letzten Wochen nach oben durchbrochen und seither der Widerstand bei 980 USD attackiert.Ein Ausbruch über 980 USD würde direkt das nächste Kaufsignal ausbilden und zu einer kleinen Kursrally bis 1.015 USD führen. An dieser Stelle besäßen die Aufwärtsstrecken seit Anfang und Ende Januar die gleiche Länge. Dort wäre zunächst mit einer Korrektur zu rechnen. Sollte der Bereich um 1.020 USD aber ebenfalls überschritten werden, könnte die Rally bis 1.032 USD und letztlich 1.054 USD führen.Erst bei Abgaben unter 956 USD wäre die Konterchance unterbrochen. Ausgehend von 938 USD könnten die Bullen aber wieder zuschlagen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)