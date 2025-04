Western Alaska Minerals Corp.: Gallium-Vorkommen

Western Alaska gab gestern bekannt, dass man im Rahmen durchgeführter metallurgischer Untersuchungen signifikante Gallium-Werte im Erz von Waterpump Creek festgestellt hat: Link Waterpump Creek ist das hochgradige Silber-Zink-Blei Vorkommen des Unternehmens in Alaska und in den Zinkkonzentraten wurden die erhöhten Gallium-Wert ermittelt.Gallium steht auf der Liste der kritischen Rohstoffe der USA weit oben und das macht diese Entdeckung natürlich interessant.Die Gallium-Gehalte in den Bohrkernen wurden mit 14,5 bis 23,7 ppm gemessen und lagen dann im Konzentrat bei 63,8 ppm und 116 ppm.Die Ergebnisse einzelner Analysen außerhalb dieser Proben lagen zwischen 41,1 ppm und 63,9 ppm Gallium. Weitere metallurgische Untersuchungen sind geplant und werden veröffentlicht, sobald sie abgeschlossen sind.Dr. Peter Megaw, Berater von Western Alaska Minerals , ergänzt: "So hohe Gallium Gehalte im Randbereich eines Karbonat-Verdrängungslagerstättensystems sind ungewöhnlich. Daher intensivieren wir unsere Bemühungen, Gallium und sein häufig vorkommendes kritisches Begleitmetall Indium im gesamten Projekt zu quantifizieren."Ein interessantes Beiprodukt, das Western Alaska hier entdeckt hat. Die Daten geben einen ersten Anhaltspunkt auf die erhöhten Vorkommen von Gallium und nun muss man weiter erarbeiten, inwiefern das Gallium extrahiert werden kann und ob die Konzentration ausreicht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.