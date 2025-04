US-Erzeugerpreisindex (EPI) bricht ein - Gold weiter aufwärts & Dollar im Abwärtsstrudel

Nach den gestrigen Zahlen des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für den Monat März, der von 2,8% auf 2,4% sank, folgte heute der US-Erzeugerpreisindex (EPI).Laut dem US-Arbeitsministerium sank der EPI (U.S. producer prices) im Vormonat auf -0,4%, nachdem er im Februar noch bei +0,1% stand.Eine Reaktion an den Märkten blieb bis dato aus, da viele Marktteilnehmer die Auswirkung der US-Zollpolitik (steigende Inflation in den kommenden Monaten) einpreisen, so Reuters Der sichere Hafen Gold legte am Freitag abermals um fast 2% zu und überschritt die Marke von 3.200 Dollar - beflügelt von einen schwächeren Dollar und Rezessionssorgen aufgrund des sich verschärfenden Handelskriegs zwischen den USA und China.Das Vertrauen in die finanzielle Stabilität der USA schwindet. Trumps Debakel mit den "reziproken Zöllen" hatte in den letzten Tagen eine brachiale Marktkorrektur ausgelöst.Aktuell stoßen ausländische Investoren US-Staatsanleihen ab. Neben einzelnen Währungen ist Gold die einzige Assetklasse, die derzeit ohne Verluste dasteht.© Redaktion GoldSeiten.de