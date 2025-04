Spearmint Resources: Deutliche Erweiterung der Konzessionsfläche des Wolframprojekts Sisson North

14. April 2025 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen das Wolframprojekt Sisson North in der kanadischen Provinz New Brunswick, das direkt neben der Wolframmine Sisson liegt, erheblich erweitert hat. Dieses neue Projekt erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Konzessionsfläche von 4.890 Acres, gegenüber zuvor 2.582 Acres, die als vielversprechend für Wolfram gelten.James Nelson, President von Spearmint, erklärte: Es besteht weiterhin eine starke Nachfrage nach den Rohstoffen, die im Mittelpunkt der weltweiten Zollstreitigkeiten stehen - insbesondere Wolfram. In Anbetracht dieser Entwicklungen wird unserer Ansicht nach zunehmend Nachdruck auf die Sicherung inländischer Quellen für strategische Materialien gelegt werden. Wir rechnen angesichts der anhaltend hohen Rohstoffpreise und des historischen Höchststandes des Goldpreises mit einem deutlich regeren Markt für Junior-Bergbauunternehmen. Mit mehreren aktiven Projekten ist Spearmint gut aufgestellt, um von diesen Marktbedingungen zu profitieren.Auch im April 2025 wirkten sich Chinas Ausfuhrkontrollen für Wolfram auf die globalen Lieferketten und die Marktdynamik aus. Diese im Februar eingeführten Maßnahmen erfordern die Einholung einer Genehmigung für die Verbringung von Wolfram und anderen kritischen Mineralen ins Ausland durch Exportunternehmen, wobei Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und der Nichtverbreitung als Gründe angeführt werden.Die Beschränkungen haben zu einem Anstieg der Preise und zu Versorgungsunsicherheiten geführt, wovon vor allem wolframabhängige Branchen wie die Verteidigungsindustrie und der Sektor für saubere Energie betroffen sind. Analysten gehen davon aus, dass Wolfram aus China auf den Weltmärkten knapp werden könnte.Als Reaktion auf diese Herausforderungen prüfen Unternehmen und Länder alternative Quellen und Strategien, um die Auswirkungen der chinesischen Ausfuhrkontrollen für Wolfram abzumildern.Wolfram war aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften - wie seinem extrem hohen Schmelzpunkt, seiner Festigkeit und seiner Widerstandsfähigkeit - schon immer ein wertvolles Material. Es kommt in einer Vielzahl von Anwendungen zum Tragen, unter anderem bei der Herstellung von Hartmetallen, Elektronik, Glühdrähten und in der Militär- und Raumfahrttechnik. Die Maßnahmen Chinas in Bezug auf Wolfram haben den Rohstoff jedoch aus mehreren Gründen noch wertvoller gemacht.Kurz gesagt, Wolfram hat aufgrund der Kombination aus Chinas strengerer Kontrolle über die Wolframproduktion und der wachsenden Nachfrage nach diesem wichtigen Rohstoff auf dem Weltmarkt noch weiter an Wert gewonnen.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay sowie das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge, das 4.722 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick und das 4.890 Acres umfassende Wolframprojekt Sisson North.Das Projekt wurde mittels Abstecken erworben.Den vorsorglichen Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 12. James Nelson, PresidentTel: 1604646-6903www.spearmintresources.cainfo@spearmintresources.caDie Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.