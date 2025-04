SPDR: Bestände steigen um 20 Tonnen in KW 15

Nach einem leichten Rückzug zum Start der 15. Kalenderwoche, schossen die Bestände des weltweit größten Gold-ETFs, des SPDR Gold Trust, in die Höhe. Zum Ende der letzten Woche erreichten sie mehr als 950 Tonnen und somit den höchsten Stand seit September 2022. Die aktuellen Marktturbulenzen hielten an und trieben auch den SPDR-Goldpreis weiter in die Höhe.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 953,15 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 932,80 Tonnen gewesen. Die Woche begann zunächst mit Abflüssen von 6,02 Tonnen. Am Dienstag folgte ein weiteres Minus von 0,86 Tonnen, dem am Mittwoch der erste große Zufluss von 11,17 Tonnen folgte. Am Donnerstag stiegen die Bestände noch einmal um 12,62 Tonnen, gefolgt von einem letzten Zufluss von 3,44 Tonnen am Freitag.Der Preis für eine Feinunze SPDR-Gold spiegelte den Spotmarkt wider und erreichte neue Rekordhöhen. Die Woche endete mit einem Preis von 3.230,50 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 07. April: 933,38 Tonnen• 08. April: 931,37 Tonnen• 09. April: 931,94 Tonnen• 10. April: 936,24 Tonnen• 11. April: 932,80 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de