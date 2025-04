Ölpreis (Brent): In Wartestellung

Für den Ölpreis Brent ging es am Montag weiter nach oben. Der Kaufdruck hielt jedoch nur kurz an, sodass die Notierungen auf den gebrochenen flachen Aufwärtstrend der Vortage zurück fielen.Weiterhin bietet sich bei Brent die Chance, die Hürde bei 66,65 USD nochmals zu erreichen. Ein klarer Ausbruch über dieses Niveau könnte auch den Weg in Richtung der 68,69 USD öffnen. Ein Rücklauf unter 64,00 USD sollte hingegen vermieden werden, da dies einen weiteren Test der 62,30 USD auch kurzfristig nach sich ziehen könnte. Eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung wird dann möglich.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)