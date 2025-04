Giant Mining: Bohrungen auf Majuba Hill überschreiten während eines Standortbesuchs die Marke von 1.000 Fuß

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage

des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.



Projektfläche: 9,684 Acres



Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der

Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden

Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits

über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was

im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen

ermöglicht.



Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb



Bohrungen: Bohrungen über bislang 83.930 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 10,4

Millionen US$ an

Erschließungskosten.



Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.



Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.



Vollständig finanziert: Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist gesichert

VANCOUVER, 15. April 2025 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass wichtige Mitglieder des Führungsteams von Giant den Standort der Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County (Nevada) besichtigt haben, um dem laufenden Bohrprogramm beizuwohnen.Während des Besuchs vor Ort wurde bei den Bohrarbeiten in Bohrloch MHB-34 (MHB-34) die Marke von 1.000 Fuß (304,8 Meter) überschritten. MHB-34 ist das dritte von fünf Bohrlöchern, die im Rahmen des laufenden Diamantkernbohrprogramms 2025 (das Kernprogramm) absolviert werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: MHB-34: Niederbringung eines tieferen Bohrlochs in Richtung von Lower Adit, um 2 der zuvor von RESPEC Engineering modellierten Bereiche mit >0,5 % Cu zu verbinden.Wie bereits erwähnt, besteht das Hauptziel des Kernbohrprogramms darin, die bekannten Zonen der Kupfermineralisierung bei Majuba Hill zu erweitern und das Projekt in Richtung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE) weiterzuentwickeln.David Greenway, CEO von Giant Mining, erklärt: Das Unternehmen hat im Jahr 2025 mittlerweile Erschließungsbohrungen über insgesamt 2.500 Fuß niedergebracht, womit die Bohrdatenbank mit über 80.000 Fuß an früheren Bohrungen und über 100 historischen Bohrungen zur Erschließung und zum Verständnis der Lagerstätte bei Majuba Hill ergänzt wurde. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem endgültigen Ziel, eine neue NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für Majuba Hill zu erstellen. Wir sind von den Dimensionen und dem Potenzial dieses Systems nach wie vor beeindruckt und das gesamte Team von Giant Mining ist überzeugter denn je, dass wir das wahre Potenzial von Majuba Hill erschließen können.Die Firma Big Sky Exploration, LLC (Big Sky) aus Eureka, Nevada, hat die Bohrung MHB-33 erfolgreich abgeschlossen und die Bohranlage zu einem neuen Bohrplatz verlegt, wo mit der Bohrung von MHB-34 begonnen wurde. Für MHB-33 wurde von den Geologen von Giant Mining ein Schnellprotokoll angefertigt und eine Probenahme vor Ort angewiesen (Abbildung 2). Diese Arbeiten sind Teil der Maßnahmen, die das Unternehmen zur effizienten Erweiterung der Kernbohrungen 2025 bei Majuba Hill setzt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Azurit, Malachit, Chalkosin im Kern von MHB-32: 527 bis 537 Fuß (160,6-163,6 m)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Das Material aus Loch MHB-32 wird für die Verbringung zur gesicherten Anlage in Elko, Nevada vorbereitetDie Kernproben von MHB-32 und MHB-33 wurden sicher zur bewachten Lagerhalle von Giant Mining in Elko, Nevada, transportiert. An diesem Standort werden die Kerne in zwei Hälften zersägt und beprobt. Anschließend werden die verarbeiteten Proben an die Einrichtung der ALS Group USA, Corp. (ALS Labs) in Elko (Nevada) geschickt. Bei ALS Labs werden die Proben Analysen unterzogen, einschließlich Untersuchungen auf Kupfer, Silber, Gold und andere Spurenelemente, um den Mineralgehalt genau zu bestimmen und die laufenden Explorationsarbeiten auf Majuba Hill zu unterstützen.Wie bereits in der Pressemitteilung vom 17. März 2025 berichtet, wurde das Kernprogramm 2025 so konzipiert, dass es die hochgradige Kupfermineralisierung weiter verfolgt, die in den Brekzien der Kernbohrungen MHB-30 (MHB-30) und MHB-31 (MHB-31) aus dem Jahr 2024 durchschnitten wurde, und die hochgradigen Kupferzonen unterhalb der historischen Abbaustätten unter Tage erweitert (Abbildung 3).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.004.pngAbbildung 4: Tatsächliche und geplante Standorte der Bohrlöcher 2025 auf Majuba HillDas Unternehmen wird im Zuge des Bohrprogramms regelmäßig über die Fortschritte berichten, unter anderem Analyseergebnisse, geologische Beobachtungen und bedeutende Entwicklungen, die sich während der Bohrungen ergeben. Diese aktuellen Meldungen werden die Aktionäre über die Fortschritte des Projekts Majuba Hill und sein Potenzial zur Unterstützung einer zukünftigen Ressourcenschätzung auf dem Laufenden halten.Das Unternehmen möchte die Aktionäre ferner darauf hinweisen, dass noch etwa 4.000.000 handelbare Warrants (CSE:BFG.WT) ausstehen, die am 1. Mai 2025 (innerhalb der nächsten drei Wochen) verfallen werden. Investoren, die von den Warrants profitieren möchten, sind angehalten, ihre Warrants vor dem Verfall auszuüben.Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke verpackt und von Majuba Hill zum gesicherten Probenlager von Giant Mining transportiert, wo die Kerne zersägt und weiterverarbeitet werden. Anschließend werden die Proben an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) geliefert. ALS transportiert die aufbereiteten Probenpulver dann zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die verbleibenden Mahlproben werden von ALS Minerals zurückgeholt und vom Unternehmen für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp.David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOE: info@giantminingcorp.comT: 1 (236) 788-0643https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.005.pngBESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: www.giantminingcorp.comLIKEN UND FOLGEN: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedInhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79230/BFG_041525_DEPRcom.006.pngINFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN: Hier klickenZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!