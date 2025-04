Durch Zölle in die USA geflossenes Gold fließt langsam wieder ab

Die jüngsten Entwicklungen auf dem Goldmarkt deuten auf eine Verschiebung der Handelsdynamik hin, da beträchtliche Goldmengen, die zuvor in die Lager der US-Terminbörsen geflossen sind, nun allmählich wieder abgezogen werden, heißt es auf der Seite Gulf News . Dieser Zustrom war größtenteils auf eine zollbedingte Arbitragemöglichkeit zurückzuführen, die dazu führte, dass die Preise an der New Yorker Comex mit einem erheblichen Aufschlag im Vergleich zu den globalen Benchmarks gehandelt wurden. Die Händler nutzten diese Preislücke, was dazu führte, dass Edelmetall im Wert von mehreren Milliarden Dollar in die USA gelangte, was die Handelsdaten verzerrte und zu rekordhohen Comex-Beständen führte, so der Artikel.Die Arbitragemöglichkeiten verringerten sich jedoch, als die US-Regierung Anfang des Monats ankündigte, dass Gold von den Zöllen von Präsident Donald Trump ausgenommen sein würde. Damit entfiel für Händler der Anreiz, Gold in US-Lagern zu halten, was zu einem spürbaren Rückgang der Comex-Lagerbestände führte, die laut Gulf News in der vergangenen Woche täglich sanken und schließlich in dem größten Abfluss seit über einem Jahr im Wert von rund 700 Mio. $ gipfelten. Auch die Preisdifferenz zwischen Comex-Futures und Spotgold in London hat sich deutlich verringert, was auf eine Annäherung der Marktpreise hindeute.Infolge dieser Verschiebungen könnten Händler es nun vorziehen, ihr Gold wieder an die günstigeren Handelsplätze in London oder Asien zu verlagern, heißt es weiter, beispielsweise wenn die Lagerkosten oder die Prämien auf diesen Märkten attraktiv werden. Der Rückgang der Bestände an der Comex, insbesondere bei den "Enhanced Delivery"-Kontrakten, die die Lieferung größerer Barren erleichtern, spiegele diesen Trend wider.© Redaktion GoldSeiten.de