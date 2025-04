Millennial Potash begrüßt die Wahl von Präsident Brice Oligui Nguema

15. April 2025 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: XOD) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) freut sich, die Wahl von Präsident Brice Oligui Nguema durch die Gabunische Republik in einer richtungsweisenden Wahl am 12. April 2025 bekannt zu geben, bei der er 90,35 % der Stimmen erhielt. Bei dieser Wahl wurde eine beeindruckende Wahlbeteiligung von 70,4 % verzeichnet, was die starke Unterstützung und das Vertrauen der gabunischen Bevölkerung in die Führung und Vision von Präsident Nguema für die Nation zeigt.Präsident Nguema, der seit August 2023 an der Spitze des Landes steht, hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Gabun durch bedeutende politische und wirtschaftliche Veränderungen zu führen. Der Fokus seiner Regierung auf die Stabilisierung der Nation, die Förderung von Wirtschaftswachstum und Investitionen sowie die Verbesserung von Sozialprogrammen hat maßgeblich zur Schaffung eines wohlhabenderen Gabuns beigetragen.Die Rückkehr zur Zivilregierung und die Wahl von Präsident Nguema läuten eine neue Ära des Fortschritts und der Entwicklung für Gabun ein. Sein Engagement für Verbesserungen der Infrastruktur, einschließlich der Verbesserung der Exportmöglichkeiten, passt perfekt zu den Zielen von Millennial Potash für das Kaliprojekt Banio. Diese Fortschritte werden dem Projekt Banio voraussichtlich sehr zugutekommen und zu seinem zukünftigen Erfolg beitragen.Millennial Potash freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der gabunischen Regierung unter der Führung von Präsident Nguema, während wir gemeinsam daran arbeiten, gemeinsame Ziele zu erreichen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.Wenn Sie mehr über Millennial Potash Corp. erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter Tel.: (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.Halten Sie sich über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und werden Sie Mitglied unserer Online-Communities auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.MILLENNIAL POTASH CORP.Farhad AbasovChair of the Board of Directors#300-1455 Bellevue AveWest Vancouver BC V7T 1C3604 662 8184www.millennialpotash.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "könnten" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der örtlichen Gemeinde oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineralliegenschaften oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Liegenschaften oder die kommerzielle Nutzung dieser Liegenschaften auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Royalties, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 