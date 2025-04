Gerüchte um Seltene Erden

Über Nacht kamen Gerüchte auf, dass die Trump-Regierung eine Durchführungsverordnung zur Schaffung einer strategischen Reserve kritischer Seltenerdmineralien und -metalle erlassen möchte.Das in den USA notierte Unternehmen MP Materials (NYSE: MP) konnte fast 22% zulegen. MP Materials hat die Mountain Pass Mine, die über Vorkommen an Dysprosium und Terbium verfügt:Wir haben mit Lynas (ASX: LYC, 871899) den aus meiner Sicht deutlich besseren Produzenten im Depot, dessen Projekt allerdings nicht in den USA, sondern in Westaustralien liegt.Wie berichtet gab es schon mehrfach Gespräche und Gerüchte, über einen möglichen Zusammenschluss zwischen MP Materials und Lynas und Milliardärin Gina Rinehart ist bei beiden Firmen Aktionär.Auch Lynas konnte heute in Australien etwas über 3% zulegen und notiert im Bereich des Jahreshochs:Aastralian Super, einer der größten Investmentfonds in ganz Australian, gab heute bekannt, dass man den Anteil an LYNAS von 8,50% auf 9,51% angehoben hat:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.