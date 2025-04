Rio Tinto bald nochmals 20% günstiger zu haben?

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. kippte im Zuge des Aktienausverkaufs zu Monatsbeginn aus dem symmetrischen Dreieck gen Süden aus. Das Verkaufssignal führte hierbei bereit zu Verlusten bis 40,26 GBP, und doch könnte es sogar noch deutlich tiefer gehen. Charttechnisch bietet sich nämlich erst rund 20% tiefer bei 35,18 GBP ein möglicher Stabilisierungspunkt. Die Lage ist gegenwärtig kritisch einzuschätzen.Die buchstäbliche Rettung wäre nur bei einem Anstieg über 45,96 GBP oder vielmehr oberhalb von 48,57 GBP gegeben. In diesem Fall wäre wichtiges Terrain zurückerobert, sodass einerseits das Schlimmste abgewendet werden konnte und andererseits sogar die Chance für Zugewinne bis 51,16 GBP und höher gegeben sein dürfte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.