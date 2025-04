Gold überholt die "Magnificent 7" als umsatzstärkste Anlage an der Wall Street

Gold hat die "Magnificent Seven" der Technologieaktien als begehrteste Anlageklasse an der Wall Street abgelöst, nachdem das Edelmetall in diesem Jahr inmitten volatiler Märkte und eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds auf Rekordhöhen gestiegen ist, berichtet Yahoo Finance Laut der jüngsten Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern, die letzte Woche veröffentlicht wurde, ist fast die Hälfte der befragten Fondsmanager (49%) der Ansicht, dass Gold-Longpositionen oder Wetten auf steigende Goldpreise derzeit die gefragteste Handelsaktivität am Markt sind. Dies ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass die Fondsmanager die "Magnificent Seven" nicht als den gefragtesten Handel an der Wall Street ansehen, heißt es in der Umfrage.Der Goldpreis stieg am Mittwoch auf ein Allzeithoch von 3.334 $, da die Anleger angesichts des fallenden US-Dollars und der Unsicherheit über die Zolltarife weiterhin auf den sicheren Hafen setzen. Der Goldpreis ist seit Jahresbeginn um mehr als 27% gestiegen, während die Technologieaktien der "Magnificent Seven" – Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla und Nvidia – deutlich gefallen sind. Die Tesla-Aktie führte die Verluste an und verlor seit Anfang 2025 rund 38%. Die Apple-Aktie verlor 21%. Die Aktie von Nvidia ist seit Jahresbeginn ebenfalls um 21% gefallen. Der KI-Chip-Riese warnte in einem Zulassungsantrag vor milliardenschweren Auswirkungen der US-Exportkontrollen gegenüber China, was die Aktien belastete.Die Aktien von Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon sind seit Jahresbeginn alle zweistellig gefallen. "Die neuen Höchststände bei Gold signalisieren eine Verschiebung des Appetits auf US-Vermögenswerte", erklärte Ryan McIntyre, Senior Managing Partner bei der Vermögensverwaltungsfirma Sprott, kürzlich gegenüber Yahoo Finance. "Das Vertrauen in die USA ist eindeutig erschüttert und die Menschen suchen nach Diversifikation."Analysten an der Wall Street bleiben optimistisch für Gold und haben ihre Preisprognosen für das Edelmetall trotz des rasanten Anstiegs angehoben, so Yahoo weiter. Nach Angaben der Bank of America erwarten 42% der Fondsmanager, dass Gold im Jahr 2025 der Anlagewert mit der besten Performance sein wird, verglichen mit 23% im März.© Redaktion GoldSeiten.de