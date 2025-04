Die Neuordnung der globalen Wirtschaftsordnung

Es war ein Beben, das die Finanzmärkte in den Handelstagen nach dem Liberation Day, der Verhängung von Zöllen gegen nahezu alle Staaten der Welt, erschütterte. Einer der großen Gewinner war Gold. Nach einem kurzen Rücksetzer auf unter 3.000 USD – wurde am 11. April die Marke von 3.200 USD und am 16. April jene von 3.300 USD durchbrochen.Die markante Abwertung des US-Dollar – der US-Dollar-Index gab innerhalb weniger Tage um rund 4% nach, gegenüber dem Euro um mehr als 4%, gegenüber dem Schweizer Franken sogar um rund 8% – hat allerdings zur Folge, dass die Goldpreisentwicklung in Euro nur ein leichtes Plus zeigt und in Schweizer Franken sogar um mehr als 4% zurückging. Zum Vergleich: Der S&P 500 gab um mehr als 7% nach.Ein Grund für die Stärke von Gold ist seine Portfolioeigenschaft als Absicherung gegen (wirtschafts-)politische Unsicherheiten jeglicher Art, egal ob wegen kriegerischer Konflikte, politischer Krisen oder Handelskonflikten. Die positive Korrelation zwischen dem Goldpreis in US-Dollar und dem Weltunsicherheitsindex ist evident.Ein weiterer Grund ist, der ausdrückliche Wunsch von Donald Trump und seiner Administration, den US-Dollar deutlich zu schwächen. In der US-Administration herrscht die Auffassung vor, dass ein starker US-Dollar nachteilig für die US-Wirtschaft sei. Der ehemalige D-Mark-Block um Deutschland und die Schweiz, letztere auch noch aktuell, zeigen jedoch, dass diese Argumentation der Realität nicht Stand hält. Dessen unbeschadet soll der US-Dollar deutlich abgewertet werden und im Zusammenspiel mit den Zöllen die Reindustrialisierung der USA – ganz im Sinne der America-First-Politik – forcieren.Zudem macht ein möglicher Mar-a-Lago-Akkord die Runde, in Anlehnung an die beiden großen Währungsabkommen in den 1980er-Jahren, dem Plaza-Akkord (1985) und dem Louvre-Akkord (1987). Beide Abkommen führten zu einer Abwertung des US-Dollar. Die Leistungsbilanz der USA verbesserte sich damals, blieb aber weiterhin deutlich im Minus.Eine deutliche Reduktion gelang erst nach dem Louvre-Akkord, 1991 wurde einmalig sogar ein leichter Überschuss erzielt. Danach drehte die US-Leistungsbilanz wieder deutlich ins Minus. Allerdings hatte der Louvre-Akkord das Ziel, die Abwertung des US-Dollar zu stoppen und die Wechselkurse der führenden Industrienationen in einem Zielkorridor zu halten. Die genaue Ausgestaltung der Zielkorridore wurde in einem nie veröffentlichtem Zusatzprotokoll vereinbart.Die von der Trump-Administration gewünschte "Verbesserung" der Leistungsbilanz, d. h. die Reduktion des Leistungsbilanzdefizits würde allerdings zwingend zu geringeren Kapitalflüssen in die USA führen. Die Nachfrage nach US-Finanztiteln, Aktien wie Anleihen, würde zurückgehen und mit ihr deren Kurse.Im Zuge der Diskussionen um die von Trump und seiner Administration gewünschten innen- wie außenpolitischen, wirtschafts- wie handelspolitischen Neuordnung machte die Idee die Runde, die USA könnten ihren beträchtlichen Goldschatz heben. Aktuell sind die im Eigentum des US-Finanzministerium befindlichen Goldreserven in der Bilanz der Federal Reserve als Goldzertifikat ausgewiesen zum Wert von lediglich 42,22 USD pro Feinunze. Dies war der Wert einer Unze Feingold im Jahr 1973 nach der letzten offiziellen Abwertung des US-Dollar gegenüber Gold.Mit einer Aufwertung auf den aktuellen Goldpreis von rund 3.000 USD könnten die USA rund 800 Mrd. USD einmalig heben wie etwa die Schweiz im Jahr 2000. Damals realisierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) einen Aufwertungsgewinn in Höhe von 28 Mrd. CHF im Zuge einer Neubewertung ihrer Goldbestände, der an die Kantone ausgeschüttet und für zum Teil erhebliche Steuersenkungen genutzt wurde. Finanzminister Scott Bessent nahm diesen Gerüchten allerdings bereits deutlich Wind aus den Segeln.Unbeschadet der Ablehnung wird die Rolle von Gold als seriöser und wertvolles Asset immer bedeutender. Gold verlässt Schritt für Schritt die bisherige Außenseiterrolle, gerade auch weil langgediente sichere Anker wie Staatsanleihen im Besonderen, die US-Treasuries und die deutschen Bundesanleihen im Besonderen zunehmend unter Druck geraten, und das großteils selbstverschuldet.