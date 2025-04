Kitco-Umfrage: Wall & Main Street vorsichtiger, aber weiterhin bullisch

Der Goldpreis startete langsam und stetig in die letzte Woche, doch die eskalierenden Handelsspannungen und ein mögliches Kehrtwende-Signal von Powell trieben das gelbe Metall erneut in neue Höhen. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass Branchenexperten und Einzelhändler ihre zinsbullische Haltung gegenüber dem Goldpreis einschränken, da das gelbe Metall über der Marke von 3.300 Dollar je Unze atmet.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 10 (63%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere vier (25%) erwarten hingegen einen Preisrückgang, während zwei (12%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 312 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 195 (63%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 57 (18%) halten einen niedrigeren Preis für wahrscheinlich. Die verbleibenden 60 (19%) prognostizieren Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de