Nackte Tatsachen über die Unabhängigkeit der Fed

Der Vorsitzende Powell hat sich in letzter Zeit besonders lautstark über die Unabhängigkeit der Fed geäußert. Seine Äußerungen sind das Ergebnis der Provokation durch einige, darunter Präsident Trump, die verschiedene Maßnahmen gefordert haben, darunter eine Prüfung der Federal Reserve, die Entlassung des derzeitigen Vorsitzenden (Powell) und die Abschaffung der Fed. Die Forderungen nach Maßnahmen und die aufrührerische Rhetorik sind in der Regel das Ergebnis von Wut und Frustration über die Wirtschaftspolitik der Fed, insbesondere über die Höhe und Richtung der Zinssätze.In letzter Zeit hat Powell die Zölle als eine Variable ins Visier genommen, die die Fähigkeit der Fed, ihre Ziele zu erreichen und ihrer Verantwortung gerecht zu werden, beeinträchtigen könnte. Dabei wird ignoriert, wie schlecht die Situation vor Trumps Wahl und Amtsantritt war. Es ist auch ein Versuch, die Schuld von der Fed abzulenken, die für die Inflation, die Zerstörung des US-Dollar und das Missmanagement der Wirtschaft seit mehr als einem Jahrhundert verantwortlich ist.In der Zwischenzeit kann Präsident Trump es kaum erwarten, Powell zu "feuern", weil er seine Forderungen nach einer Senkung der Zinssätze ignoriert. Da er das nicht kann, äußert sich seine Verzweiflung in einer lautstarken Verurteilung des Fed-Vorsitzenden. Wenn die Zölle als Ursache für die wirtschaftliche Katastrophe angesehen werden, kann Trump Powell dafür verantwortlich machen, dass die Zinsen nicht gesenkt wurden. Patt. Der Streit um die Unabhängigkeit der Fed muss im richtigen Kontext betrachtet werden. Lesen Sie weiter...Das Federal Reserve System wurde 1913 durch einen Akt des Kongresses genehmigt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Regierungsbehörde. Die Federal Reserve ist eine private Institution, die sich aus 12 Regionalbanken zusammensetzt. Die Regionalbanken sind im Besitz verschiedener Geschäftsbanken - Mitgliedsbanken -, die Anteile an den Federal Reserve Banken halten. Mit anderen Worten, die Federal Reserve ist eine Bank, die ihren Mitgliedsbanken gehört - eine Bank für Banker.Die Ermächtigung durch den Kongress übertrug 1) die Befugnis zur Geldschöpfung und 2) die Kontrolle über die Geldmenge ausschließlich auf die Federal Reserve. Im Gegenzug für die Zustimmung des Kongresses, oder besser gesagt, um die Mitglieder des Kongresses zu veranlassen, für die Gründung der Federal Reserve zu stimmen, versprachen (garantierten) die Hauptakteure (Elitebanker und Bankiersfamilien), die hinter der Gründung der Federal Reserve standen, der Regierung der Vereinigten Staaten in einer geheimen Sitzung, dass ihr niemals das Geld ausgehen würde.In der Öffentlichkeit wurde das Federal Reserve System als "Nicht-Bank"-Institution beworben, um dem Misstrauen und den allgemein negativen Meinungen gegenüber den nationalen Banken und der Bankenelite Rechnung zu tragen. Viele frühe Amerikaner waren misstrauisch gegenüber der Verbindung zwischen Banken und politischer Macht und befürchteten, dass eine Zentralbank eine Elite schaffen würde, die die Wirtschaftspolitik diktieren und die Geldmenge des Landes kontrollieren könnte.Der Zweck der Federal Reserve besteht darin, ein strukturiertes System bereitzustellen, das es den Mitgliedsbanken ermöglicht, auf Dauer Geld zu schaffen und zu verleihen. Die Fed erreicht dies, indem sie das Angebot an Geld und Krediten kontinuierlich ausweitet. Die Federal Reserve existiert zum Nutzen der Banken und Bankiers. Ihr Zweck und ihre Motivation sind nicht auf das allgemeine öffentliche Interesse ausgerichtet. Das Ziel der Fed besteht darin, die kontinuierliche Schaffung von Geld und Krediten zu erleichtern, die Zinserträge generieren.Seit mehr als 100 Jahren verfolgt die Federal Reserve einen Kurs der absichtlichen Inflation, der zu einer Reihe von wirtschaftlichen Katastrophen und zur fast vollständigen Zerstörung der Kaufkraft des US-Dollar geführt hat. Die Auswirkungen der Fed-Inflation verursachten die Große Depression in den 1930er Jahren und die Große Rezession von 2008-2010. Die verfehlte Fed-Politik hat mehr als 99% der Kaufkraft des US-Dollar vernichtet.Während die traditionellen Finanzwerte weiter ins Rutschen geraten, werden Trumps Zölle für einen Großteil des Gemetzels verantwortlich gemacht. Dies ist realistischerweise bis zu einem gewissen Grad angemessen. Aber die Weltwirtschaft stand schon vor Trumps Wahl am Rande der Klippe. Wie es jetzt weitergeht, ist vielleicht nicht mehr zu entscheiden.Es bedürfte eines Gesetzes des Kongresses, um die Kontrolle der Federal Reserve über die Wirtschaftspolitik und die Geldmenge zu ändern. Glauben Sie, dass eine Mehrheit der Kongressabgeordneten und Senatoren für ein Gesetz stimmen würde, das die garantierte Quelle unbegrenzten Geldes, das sie jetzt so frei ausgeben, beseitigt? So wie ich es sehe, gibt es mehrere mögliche Vorgehensweisen, die alle zum gleichen Endergebnis führen. Hier sind sie:1) Die Fed operiert weiterhin ungehindert wie bisher.2) Der Kongress verabschiedet ein Gesetz, das die Federal Reserve abschafft.3) Mögliche Gesetze des Kongresses ändern oder begrenzen die Kontrolle der Fed.In Bezug auf Nr. 1 können wir eine Fortsetzung der Dollarabwertung, finanzielle und wirtschaftliche Volatilität (einschließlich Rezessionen und Depressionen) usw. erwarten. Mit anderen Worten, mehr von denselben Dingen, die uns in den letzten 112 Jahren unter der Aufsicht und Obhut der Fed geplagt haben. Das Endergebnis wäre schließlich ein Kreditkollaps, Deflation und eine weltweite Depression. Dies ist unabhängig von Änderungen der Zinspolitik und den Auswirkungen von Zöllen wahrscheinlich.Was Nr. 2 betrifft, so würde die Abschaffung der Federal Reserve eine Lücke in der Geldschöpfung und -versorgung hinterlassen, die die Weltwirtschaft lähmen würde. Die Entzugserscheinungen wären entsetzlich. Die Volkswirtschaften würden zum Stillstand kommen und eine weltweite Depression würde die Folge sein.Nr. 3 geht von einem veränderten Ansatz aus, um die Kreatur von Jekyll Island in den Griff zu bekommen. Die Debatte über die Einzelheiten würde die Unsicherheit im Zusammenhang mit dieser Entscheidung erhöhen und den Zeitplan auf unbestimmte Zeit verlängern. Unabhängig von der endgültigen Version käme es zu spät, um den Zug des wirtschaftlichen Terrors, der jetzt auf uns zurast, zum Entgleisen zu bringen.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 21. April 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.