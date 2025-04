Der zyklische Rückgang des US-Dollar

Erinnern Sie sich daran, wie optimistisch fast jeder die Aussichten des US-Dollar zu Beginn dieses Jahres einschätzte. Erinnern Sie sich auch daran, dass wir damals davon ausgingen, dass der Dollar-Index (DX) im Januar 2025 einen sehr wichtigen Höchststand erreichen und danach mindestens ein Jahr lang abwärts tendieren würde.Zu Beginn dieses Jahres gingen wir davon aus, dass der DX im September 2022 eine zyklische Talfahrt begonnen hatte und im Januar 2025 wieder ansteigen würde. Die Tatsache, dass er vor kurzem ein neues zyklisches Tief erreicht hat, bestätigt, dass sich der DX tatsächlich seit September 2022 in einem zyklischen Bärenmarkt befindet und dass die starke Erholung vom Tief im September 2024 nichts anderes als eine Gegenbewegung war. Und was nun?Bevor wir versuchen, die obige Frage zu beantworten, präsentieren wir Ihnen einen Tages- und einen Wochenchart des DX. Der Tageschart zeigt den Beinahe-Crash der letzten zwei Wochen, während der Wochenchart verdeutlicht, dass der DX sein Tief vom Juli 2023 unterschritten hat und sich auf dem niedrigsten Stand seit April 2022 befindet. Beide Charts zeigen, dass der DX extrem überverkauft ist.Unter anderem aufgrund der Entwicklung des USD-Goldpreises bezweifeln wir, dass der zyklische Rückgang des DX abgeschlossen ist. Dies liegt daran, dass der Goldmarkt mittelfristig nicht auf die Entwicklung des US-Dollarkurses reagiert, sondern diese projiziert. Die Stärke des Goldpreises im vergangenen Jahr war beispielsweise eine Vorhersage für eine künftige Schwäche des US-Dollar gegenüber anderen Währungen. Die Tatsache, dass der Goldpreis in US-Dollar gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat, lässt auf eine künftige Schwäche des DX schließen.Die Art und Weise, wie sich die tatsächlichen Fundamentaldaten des DX in den kommenden Monaten entwickeln dürften (sie dürften weiterhin rückläufig sein), und die Entwicklung des DX nach vergleichbaren Höchstständen im September 2022 und im Januar 2017 deuten ebenfalls auf weitere Abwärtsbewegungen hin. Dank des jüngsten Einbruchs ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Großteil des Rückgangs der Vergangenheit angehört.Wir hatten und haben weiterhin die Mitte der 90er Jahre als Ziel für das endgültige Zyklustief des DX vor Augen. Dieses Ziel mag vor einigen Monaten noch unangemessen bearisch erschienen sein, aber es liegt nur wenige Punkte unter dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig könnte eine Gegenbewegung dazu führen, dass der DX in den Bereich von 104 bis 105 Punkten zurückkehrt.In Anbetracht der obigen Ausführungen sind wir nun kurz- und mittelfristig neutral gegenüber dem DX eingestellt. Das endgültige Zyklustief wird wahrscheinlich erst in den letzten Monaten dieses Jahres erreicht werden, aber das Erholungspotenzial ist jetzt mindestens so groß wie das verbleibende Abwärtspotenzial.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 22. April 2025 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.