Gold erzielt immer wieder neue Rekordpreise. Wo sind also die Investoren?

Gold bricht in mehr als einer Hinsicht Rekorde. Nominal erreichte das gelbe Metall in der vergangenen Woche mehrere neue Allzeithochs, und heute überschritt es erstmals die Marke von 3.400 Dollar je Unze. Auch inflationsbereinigt erreichte der Goldpreis einen neuen Rekord und übertraf den langjährigen Rekord aus dem Jahr 1980.Wenn sich die Erwartungen der Analysten bewahrheiten, könnte es in den kommenden Monaten zu weiteren Kursgewinnen kommen. Goldman Sachs geht davon aus, dass Gold bis Ende dieses Jahres einen Höchststand von 3.700 Dollar und bis Mitte 2026 von 4.000 Dollar erreichen wird.Auch Goldbergbauaktien scheinen wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, wie ich erfreut feststelle. Die IBD 50, das Flaggschiff von Investor's Business Daily für Wachstumsaktien, enthält jetzt etwa ein Dutzend Goldbergbauunternehmen. Zu den Unternehmen, die gerade in die Liste aufgenommen wurden, gehören DRDGold, Eldorado Gold, Gold Fields, Randgold Resources, Osisko Gold Royalties, Royal Gold, Triple Flag Precious Metals und Wheaton Precious Metals.Wir sind stolz darauf, dass wir zum 31. März Aktien von 11 dieser Unternehmen in einem oder mehreren unserer Goldaktien- oder Rohstofffonds halten. Nachstehend finden Sie eine umfassende Liste:Diese Goldrally ist ein klassischer Angst-Trade. Laut der BofA Global Fund Manager Survey vom April ist die Stimmung unter den Anlegern auf den tiefsten Stand seit drei Jahrzehnten gesunken. Etwa 82% der Teilnehmer gaben an, dass sie glauben, dass die Weltwirtschaft schrumpfen wird, was den pessimistischsten Wert in der Geschichte der Umfrage darstellt.Der Wert des US-Dollar, gemessen an einem Korb von Weltwährungen, ist auf ein Dreijahrestief gesunken, da die Händler auf weitere Details zu den Auswirkungen des Handelskriegs von Präsident Donald Trump warten. Der ICE U.S. Dollar Index ist im Jahr 2025 bisher um 8% gesunken, was laut Wall Street Journal den schlechtesten Start in ein Jahr in der vier Jahrzehnte langen Geschichte des Index darstellt.Zugegeben, ein schwächerer Greenback hat seine Vorteile: Er macht die Preise für Waren, die aus den USA exportiert werden, für ausländische Käufer erschwinglicher, was den Exporteuren hilft. Meine Sorge gilt dem Grund für den Rückgang des Dollars. Ausländische Zentralbanken stoßen schon seit einiger Zeit US-Schulden ab, aber der Verkaufsdruck bei Anleihen mit längeren Laufzeiten hat in den letzten Monaten zugenommen. In den vier Monaten bis Februar verkauften ausländische Institutionen insgesamt etwa 90 Milliarden Dollar.Trotz der Rally sind Privatanleger immer noch stark unterrepräsentiert. Gold-ETF-Vermögenswerte machen derzeit weniger als 2% aller ETF-Vermögenswerte aus, gegenüber etwa 8% im Jahr 2011. Die Investitionen in börsengehandelte Goldfonds haben seit Februar deutlich zugenommen, aber die Bestände liegen immer noch um etwa 19% unter ihrem Höchststand vom Oktober 2020.Der Marktanteil der börsengehandelten Goldbergbaufonds ist sogar noch geringer und macht weniger als 0,5% der gesamten börsengehandelten Aktienfonds aus. Das ist eine Schande, denn Goldaktien gehören bisher zu den besten Wetten des Jahres. Der NYSE Arca Gold Miners Index (GDM) ist bis zum Schluss am Donnerstag um etwa 50% gestiegen und hat damit den S&P 500, der im gleichen Zeitraum fast 10% verloren hat, weit hinter sich gelassen.Ob Sie es glauben oder nicht, die Aktie des S&P 500, die sich in diesem Jahr bisher am besten entwickelt hat, ist Newmont, das größte Goldminenunternehmen der Welt. Newmont ist bis zum 17. April um etwas mehr als 50% gestiegen, gefolgt von CVS Health mit einem Plus von 47%. Die Analysten haben rosige Erwartungen für das kommende Jahr für Newmont. Die von FactSet befragten Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne in diesem Jahr um 13% auf 3,92 Dollar je Aktie steigen werden, gefolgt von einem Anstieg um 8% auf 4,23 Dollar je Aktie im nächsten Jahr.Diese Rallye ist nicht auf Goldaktien aus den USA beschränkt. Die südafrikanischen Produzenten, gemessen am FTSE/JSE Precious Metals and Mining Index, haben ein neues Rekordhoch erreicht, da der Goldpreis nach oben explodiert ist und in diesem Monat zum ersten Mal die Marke von R60.000 je Unze überschritten hat.Viele American Depository Receipts (ADRs) südafrikanischer Produzenten haben sich im Jahr 2025 bisher außerordentlich gut entwickelt: Sibanye Stillwater stieg um rund 50%, AngloGold Ashanti und DRDGold legten beide um 93% bis 94% zu, und Harmony Gold stieg um bemerkenswerte 113%.Genauso wie die Portfolios der Anleger gegenüber dem gelben Metall untergewichtet sind, erscheinen Goldminenaktien im Vergleich zum Markt unglaublich unterbewertet. Der nachstehende Chart zeigt das Verhältnis zwischen dem GDM und dem S&P 500. Es ist zu erkennen, dass Goldaktien im Vergleich zum S&P seit etwa 10 Jahren in einer Schwankungsbreite gehandelt werden.Wie können die Bergbauaktien also aus diesem Muster ausbrechen? Entweder steigen die Goldaktien weiter, oder der S&P 500 fällt weiter (oder eine Kombination aus beidem). In jedem Fall könnte dies eine gute Kaufgelegenheit sein. Wie immer empfehle ich eine Gewichtung von 10%, davon 5% in physischem Gold (Barren, Münzen, Schmuck) und die anderen 5% in hochwertigen Goldaktien.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 21. April 2025 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.