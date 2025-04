Silber: Zurück im Aufwärtstrend

Silber bewegte sich in den Vorwochen im schwachen Marktumfeld zunächst steil abwärts. Ausgehend von der Widerstandszone bei 34,86 USD wurde die Unterstützung bei 28,14 USD erreicht, welche die Notierungen schnell wieder nach oben geführt hat. Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde in diesem Zuge ebenfalls zurückerobert.Nachdem Silber sich oberhalb der 32,50 USD erneut etablieren konnte, bietet sich die Chance, die Erholung bis in den Bereich 34,86 USD fortzusetzen. Erreicht der Kursverlauf diese Hürde, kann erneut ein Pullback einkalkuliert werden. Abgaben unter 31,90 USD sollten bereits vermieden werden, da dies einen tieferen Rücksetzer bis in den Bereich des Aufwärtstrends bei 31,00 USD einleiten könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)