Integral Metals heißt Shervin Pishevar als Berater des Unternehmens willkommen

Calgary, 22. April 2025 - Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, die Aufnahme von Shervin Pishevar als Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Mit seiner umfangreichen Erfahrung als Serienunternehmer und Investor bringt Pishevar ein umfangreiches Wissen und Know-how in das Führungsteam von Integral ein.Herr Pishevar war maßgeblich an der Gründung oder Förderung mehrerer bahnbrechender Branchen beteiligt, darunter Ride-Sharing, Cloud Computing, Quantencomputing, KI und neue Transporttechnologien wie Hyperloop. Shervin Pishevars Erfolgsbilanz umfasst mehr als 27 Jahre, in denen er Investitionen in transformative Unternehmen wie Uber, Airbnb, SpaceX, Robinhood, Facebook, Hims, Casper und Postmates (von Uber übernommen) geleitet hat.Als früher Investor und Board-Mitglied von Uber spielte Pishevar eine entscheidende Rolle beim Ausbau des Unternehmens zu einem weltweit führenden Transportdienstleister und festigte damit seinen Ruf als Visionär im Bereich Risikokapital und technologische Innovation.Zu den weiteren frühen Investitionen von Herrn Pishevar gehören Dollar Shave Club (für 1 Milliarde Dollar an Unilever verkauft), TaskRabbit (an IKEA verkauft), Cherry (an Lyft verkauft), Rihannas Savage X Fenty, Rapportive (von LinkedIn übernommen), Aardvark (von Google übernommen) und Mercury Bank (Serie A). Pishevar hat auch bahnbrechende Deep-Tech-Startups wie Varda Space, Gambit AI (ein Unternehmen für Verteidigungstechnologie) und Gameto, eine Neuerfindung der IVF, unterstützt.Mit einem geschaffenen Wert von über 7 Milliarden Dollar und mehr als 3 Milliarden Dollar Gewinn aus seinen Investitionen ist Pishevar für seine Fähigkeit bekannt, bahnbrechende Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen. Er ist außerdem Mitbegründer und ehemaliger Executive Chairman von Virgin Hyperloop One, einem Unternehmen, das die Hyperloop-Branche ins Leben gerufen und Hochgeschwindigkeits-Transportsysteme neu definiert hat.Herr Pishevar wird Integral Metals dabei unterstützen, neue Wachstumschancen zu identifizieren, die Entwicklung seiner Projekte zu begleiten und strategische Berater zu finden, die bei der Entwicklung der Kern-Assets des Unternehmens helfen. Seine Erfahrung wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Integral Metals bei der Umsetzung seiner Vision zu unterstützen, die Abhängigkeit Nordamerikas von ausländischen Quellen für Seltenerdmetalle und kritischen Mineralien zu verringern.Shervin Pishevar kommentierte: Ich bin begeistert, Integral Metals bei der Verwirklichung seiner Mission zur Erforschung und Erschließung kritischer Mineralien - insbesondere Gallium und Seltenerdmetalle - zu unterstützen. Diese Ressourcen werden für die Zukunft der Technologie immer wichtiger, da sie alles von Halbleitern und Quantencomputern bis hin zu Verteidigungssystemen und Elektrofahrzeugen antreiben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Materialien aus sicheren, transparenten Lieferketten in Nordamerika - wie denen in Kanada und den Vereinigten Staaten - beziehen, anstatt uns auf ausländische Regime zu verlassen, die möglicherweise nicht unsere Werte oder Interessen teilen. Der Fokus von Integral deckt sich mit meiner Leidenschaft für den Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur zur Unterstützung von Innovation und Souveränität. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seinen Einfluss auszubauen und die heimische Lieferkette für diese strategischen Materialien zu stärken.Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, erklärte: Wir freuen uns sehr, Shervin Pishevar als Berater bei Integral Metals begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung in der Förderung transformativer Technologien wird von unschätzbarem Wert sein, da wir uns auf kritische Mineralien wie Gallium und Seltenerdmetalle konzentrieren, die für Hightech-Anwendungen unverzichtbar sind. Da diese Mineralien für die Industrie in ganz Nordamerika immer wichtiger werden, wird Shervins Beratung Integral dabei helfen, seine Rolle bei der Sicherung einer stabilen heimischen Versorgung mit Gallium und Seltenerdmetalle zu stärken. Integral Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.Für das Board of DirectorsPaul Sparkes, Chief Executive Officer825-414-3163info@integralmetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Konzessionsgebiete zu konzentrieren.Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!