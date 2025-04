Trump: "Wer das Gold hat, macht die Regeln"

Die anhaltende Debatte über den Status der Goldreserven in Fort Knox wurde insbesondere durch den jüngsten Anstieg des Goldpreises, der zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 3.420 US-Dollar pro Unze überschritten hat, neu entfacht, heißt es in einem Artikel von Zerohedge Viele verweisen nun auf einen der gestrigen Posts von Präsident Trump auf Truth Social. Trump schrieb zu Ostern: "DIE GOLDENE REGEL DES VERHANDELNS UND DES ERFOLGS: WER DAS GOLD HAT, MACHT DIE REGELN. DANKE!".Diese Bemerkung sei Teil einer breiteren Debatte über die Transparenz und Sicherheit der US-Goldreserven, so Zerohedge, die durch seine früheren Äußerungen an der Seite von Elon Musk über die Notwendigkeit einer strengen Inspektion von Fort Knox weiter angeheizt wurde.Anfang 2025 stellten sowohl Trump als auch Musk die Realität der Goldreserven in Fort Knox in Frage, was zu einer heftigen Debatte über dieses Thema führte. Finanzminister Scott Bessent reagierte auf diese Behauptungen mit Beschwichtigungen und verwies auf eine Prüfung im Jahr 2024, bei der 147,3 Millionen Unzen Gold festgestellt worden seien, sowie darauf, dass es in der jüngeren Vergangenheit keine nennenswerten Entnahmen gegeben habe.Bessent wies auch darauf hin, dass US-Senatoren Führungen durch die Anlage arrangieren können, um die Goldreserven persönlich in Augenschein zu nehmen, was das Engagement der Regierung für Transparenz in Zeiten wachsender Skepsis unterstreiche.Das wirtschaftliche Umfeld verändert sich, wie eine Analyse der Deutschen Bank zeigt, die auf eine erhebliche Umschichtung chinesischer Kunden von US-Staatsanleihen in europäische Anleihen und Gold hinweist, was auf einen möglichen Stimmungswandel bei den Anlegern hindeutet, so der Artikel. In den USA hätten außerdem Äußerungen des Nationalen Wirtschaftsrats darauf hingedeutet, dass die Trump-Regierung Änderungen an der Spitze der US-Notenbank in Erwägung zieht, insbesondere in Bezug auf den Vorsitzenden Jerome Powell.Direktor Kevin Hassett kritisierte laut Zerohedge, dass Powells Führung seit Trumps Präsidentschaft politisch motiviert zu sein scheine, und deutete an, dass die derzeitige Politik der Fed die Demokraten unverhältnismäßig begünstige, was zu den Inflationsängsten im Vorfeld der wichtigen Wahlen beitrage.© Redaktion GoldSeiten.de