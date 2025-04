Gold stärker & Aktienmarkt geht die Luft aus

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Herr Bär am Ende der Woche wieder in Lower Manhattan, genauer gesagt an der Wall Street, umherstreift und sich die Marktbewertungen im Aktienhandel zurückholt. Das macht das letzte Allzeithoch des Dow Jones BEV-Charts vom 04. Dezember 2024 (45.014) zum Terminal Zero (TZ) dieses Anstiegs. Von hier an erwarte ich, dass die Deflation den Aktienmarkt dominieren wird. Allerdings gibt es in jedem Markt für große Bären immer wieder handelbare Aufwärtsbewegungen, die letztlich im Sande verlaufen.Natürlich könnte ich falsch liegen. Alles, was der Markt tun muss, um zu beweisen, dass ich falsch liege, ist, dass er wieder über die untere -5%-Linie des Dow Jones BEV abprallt und dann einige neue Allzeithochs (BEV-Nullen) erreicht. Wenn es sich immer noch um einen Bullenmarkt handelt, ist das nicht zu viel verlangt. Ich werde nicht darauf warten, dass dies geschieht. Das Beste, was man in diesem Markt tun kann, ist, auszusteigen, Gewinne mitzunehmen und zu warten, wie lange auch immer, bis bessere Tage und viel niedrigere Preise kommen.Es folgt mein Chart für den Dow Jones in Tagesbalken. Vorletzte Woche brach der Dow Jones unter seine BEV -15%-Linie (15% unter seinem letzten Allzeithoch). Anschließend erholte er sich in Richtung seiner BEV -10%-Linie. Am Montag letzter Woche schloss der Dow Jones mit einem BEV von -9,97% oberhalb seiner BEV-10%-Linie, hielt sich aber nicht lange darüber. Sollte der Dow Jones diese Woche unter seiner BEV -15%-Linie (38.261) schließen, deutet dies auf weitere Schwäche in den kommenden Wochen hin.In meiner Tabelle mit den Bear's-Eye-View-Werten für die wichtigsten Aktienindices, die ich verfolge, war letzte Woche Deflation angesagt. Kein massiver Ausverkauf. Aber diese Indices haben Mühe, ihre aktuellen Marktbewertungen zu halten. Nur vier von ihnen schafften es, die Woche mit ihren BEV-Werten über ihren BEV-10%-Linien zu schließen. Mir ist aufgefallen, dass der XAU die Woche auf Platz 14 abgeschlossen hat. Während alle anderen Werte immer weiter von ihren letzten Allzeithochs abrutschen, nähert sich der XAU seinem ersten BEV-Nullpunkt seit April 2011. Zumindest scheint es mir so.Auch in der letzten Woche belegten Gold, Silber und der XAU die ersten drei Plätze in der Rangliste, da jeder von ihnen in der letzten Woche einen schönen Anstieg verzeichnete. Ich bin wirklich beeindruckt vom XAU. Nach einer sehr langen Zeit, seit 2011, hat der XAU endlich ein neues Allzeithoch erreicht.Der XAU wurde 1983, also vor 42 Jahren, erstmals gehandelt. Das ist eine lange Zeit, in der sich der XAU nur zwischen 50 und 150 bewegte (siehe Chart unten). Der Ausbruchsversuch fand im April 2011 statt, als er bei 228,95 schloss. Fünf Jahre später schloss er im Januar 2016 bei 38,84, was einem massiven Einbruch der Bewertung um 83% gegenüber den Höchstständen vom April 2011 entspricht. Aus diesem Grund sind die Gold- und Silberminen auch heute noch in der Investmentgemeinde so beliebt wie eine ekelerregende Krankheit.Doch im April 2025 scheint es, dass sich die Zeiten für den XAU ändern. Über ein Jahrzehnt lang war der XAU das Schlusslicht in der obigen BEV-Rangliste (Platz 21). In der letzten Woche schloss es auf Platz 14, ein Aufstieg, der sich in den letzten Wochen vollzog, ohne dass die Medien oder die Öffentlichkeit davon Notiz nahmen.